انخفاض معظم بورصات الخليج وسط توقعات باستمرار رفع أسعار الفائدة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج اليوم الخميس مع استمرار ضعف ثقة المستثمرين بعد أن أثارت اللهجة المتشددة لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع الماضي التوقعات بأن أسعار الفائدة الأمريكية ستظل مرتفعة لفترة أطول.
وخالفت بورصة دبي الركب، واختتمت التعاملات على ارتفاع.
وعادة ما تسترشد دول مجلس التعاون الخليجي الست في سياساتها النقدية بقرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي في هذا الصدد، نظرا لأن معظم العملات في المنطقة مرتبطة بالدولار.
وانخفض المؤشر السعودي 0.2% متأثرًا تراجع بأسهم الشركات المالية والمواد الخام بعدما حقق يوم الأربعاء أكبر مكاسب له في نحو أربعة أشهر.
وهبط سهم مصرف الراجحي، ثاني أكبر بنك في السعودية من حيث الأصول، 1.2%، وانخفض سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية 2.2%.
وارتفع سهم شركة النفط السعودية العملاقة“أرامكو” 0.4%.
وقالت أرامكو يوم الخميس إنها وافقت على الاستحواذ على حصة أقلية استراتيجية في شركة ميد أوشن إنرجي للغاز الطبيعي المسال مقابل 500 مليون دولار، مع خيار زيادة نسبة الحصة.
وواصل المؤشر القطري خسائره منذ الجلسة السابقة ليغلق على انخفاض 0.1% مع تسجيل أسهم الشركات المالية والصناعية أكبر خسائر.
وانخفض سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، 1.5%، وهبط سهم شركة ملاحة القطرية بأكثر من 1.8%.
وتراجع مؤشر أبوظبي 0.3% لليوم الرابع بسبب هبوط سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة 2%، وانخفاض سهم ألفا ظبي القابضة 1.6%.
وغردت بورصة دبي خارج سرب الخاسرين، فصعد مؤشرها 0.5% بدعم من مكاسب قوية حققتها أسهم الشركات العقارية والصناعية.
وقفز سهم إعمار العقارية 4.4%، وارتفع سهم مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور) 3.8%.
وأسواق الأسهم في عمان والكويت مغلقة بسبب عطلة رسمية.
رويترز
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