انخفاض معظم بورصات الخليج وسط توقعات باستمرار رفع أسعار الفائدة

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج اليوم الخميس مع استمرار ضعف ثقة المستثمرين بعد أن أثارت اللهجة المتشددة لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع الماضي التوقعات بأن أسعار الفائدة الأمريكية ستظل مرتفعة لفترة أطول.

وخالفت بورصة دبي الركب، واختتمت التعاملات على ارتفاع.

وعادة ما تسترشد دول مجلس التعاون الخليجي الست في سياساتها النقدية بقرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي في هذا الصدد، نظرا لأن معظم العملات في المنطقة مرتبطة بالدولار.

وانخفض المؤشر السعودي 0.2% متأثرًا تراجع بأسهم الشركات المالية والمواد الخام بعدما حقق يوم الأربعاء أكبر مكاسب له في نحو أربعة أشهر.

وهبط سهم مصرف الراجحي، ثاني أكبر بنك في السعودية من حيث الأصول، 1.2%، وانخفض سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية 2.2%.

وارتفع سهم شركة النفط السعودية العملاقة“أرامكو” 0.4%.

وقالت أرامكو يوم الخميس إنها وافقت على الاستحواذ على حصة أقلية استراتيجية في شركة ميد أوشن إنرجي للغاز الطبيعي المسال مقابل 500 مليون دولار، مع خيار زيادة نسبة الحصة.

وواصل المؤشر القطري خسائره منذ الجلسة السابقة ليغلق على انخفاض 0.1% مع تسجيل أسهم الشركات المالية والصناعية أكبر خسائر.

وانخفض سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، 1.5%، وهبط سهم شركة ملاحة القطرية بأكثر من 1.8%.

وتراجع مؤشر أبوظبي 0.3% لليوم الرابع بسبب هبوط سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة 2%، وانخفاض سهم ألفا ظبي القابضة 1.6%.

وغردت بورصة دبي خارج سرب الخاسرين، فصعد مؤشرها 0.5% بدعم من مكاسب قوية حققتها أسهم الشركات العقارية والصناعية.

وقفز سهم إعمار العقارية 4.4%، وارتفع سهم مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور) 3.8%.

وأسواق الأسهم في عمان والكويت مغلقة بسبب عطلة رسمية.

رويترز