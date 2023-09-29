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أمريكا وألمانيا تبحثان سبل تعزيز التحول إلى الطاقة النظيفة

9/29/2023 12:44:14 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) بحثت الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا، سبل تعزيز التحول إلى الطاقة النظيفة وتعزيز أمن الطاقة وتعزيز وحماية التعددية ودعم تطوير التكنولوجيا والحفاظ على الأمن الاقتصادي ومعالجة التحديات الرئيسية التي يواجهها الاقتصاد العالمي.

جاء ذلك، حسب ما نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الخميس، في بيان مشترك حول الجولة الثانية من الحوار الاقتصادي بين الولايات المتحدة وألمانيا عقب اجتماع وفد من البلدين.

وناقش الجانبان، بحسب البيان، العلاقات الألمانية – الأمريكية والتعاون في مجموعة من القضايا الاقتصادية الثنائية والإقليمية والعالمية. وجرت المحادثات تحت رعاية الحوار الاقتصادي الأمريكي ـــ الألماني المعلن عنه في إعلان واشنطن لعام 2021.

وبالإضافة إلى ذلك، فقد التقى المشاركون في المناقشات مع ممثلين عن الشركات الألمانية والأمريكية لمناقشة تعزيز التجارة والاستثمار.

وضم الوفد الألماني أودو فيليب وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والعمل المناخي الألماني ويوخن فلاسبارث وزير الدولة في الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية وغيرهما من المسئولين الألمان، فيما ضم الوفد الأمريكي السفيرة الأمريكية لدى ألمانيا إيمي جوتمان ونائب وزير الخزانة الأمريكي والي أدييمو ووكيل وزارة الخارجية الأمريكية للنمو الاقتصادي والطاقة والبيئة خوسيه دبليو فرنانديز وغيرهم من كبار المسئولين الأمريكيين.

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