أمريكا وألمانيا تبحثان سبل تعزيز التحول إلى الطاقة النظيفة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بحثت الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا، سبل تعزيز التحول إلى الطاقة النظيفة وتعزيز أمن الطاقة وتعزيز وحماية التعددية ودعم تطوير التكنولوجيا والحفاظ على الأمن الاقتصادي ومعالجة التحديات الرئيسية التي يواجهها الاقتصاد العالمي.
جاء ذلك، حسب ما نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الخميس، في بيان مشترك حول الجولة الثانية من الحوار الاقتصادي بين الولايات المتحدة وألمانيا عقب اجتماع وفد من البلدين.
وناقش الجانبان، بحسب البيان، العلاقات الألمانية – الأمريكية والتعاون في مجموعة من القضايا الاقتصادية الثنائية والإقليمية والعالمية. وجرت المحادثات تحت رعاية الحوار الاقتصادي الأمريكي ـــ الألماني المعلن عنه في إعلان واشنطن لعام 2021.
وبالإضافة إلى ذلك، فقد التقى المشاركون في المناقشات مع ممثلين عن الشركات الألمانية والأمريكية لمناقشة تعزيز التجارة والاستثمار.
وضم الوفد الألماني أودو فيليب وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والعمل المناخي الألماني ويوخن فلاسبارث وزير الدولة في الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية وغيرهما من المسئولين الألمان، فيما ضم الوفد الأمريكي السفيرة الأمريكية لدى ألمانيا إيمي جوتمان ونائب وزير الخزانة الأمريكي والي أدييمو ووكيل وزارة الخارجية الأمريكية للنمو الاقتصادي والطاقة والبيئة خوسيه دبليو فرنانديز وغيرهم من كبار المسئولين الأمريكيين.
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