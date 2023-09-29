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تركيا تبدأ إمداد مولدوفا بالغاز الطبيعى فى أكتوبر

9/29/2023 12:44:14 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قالت وكالة الأناضول الحكومية التركية للأنباء اليوم الخميس إن تركيا ستبدأ إمداد مولدوفا بمليوني متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميا اعتبارًا من أكتوبر، في ثاني اتفاق من هذا النوع تعلنه أنقرة في يومين.

وتستهدف تركيا أن تصبح موردا بديلا لأسواق الغاز الصغيرة في جنوب شرق أوروبا. وموارد تركيا الخاصة من الغاز محدودة لكن البلاد بها بنية تحتية كبيرة لتوريد الغاز المسال.

ووقعت شركة بوتاش التركية التي تدير شبكة الغاز المملوكة للدولة يوم الأربعاء اتفاقا لتوريد نحو 1.5 مليار متر مكعب من الغاز لشركة أو.إم.في بتروم الرومانية في صفقة تستمر حتى الربع الأول من عام 2025.

ووقعت تركيا اتفاقيات توريد مع بلغاريا والمجر هذا العام.

رويترز

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