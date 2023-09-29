الطيران الروسى: استئناف عمل نظام حجز التذاكر بعد تعرضه لهجوم إلكترونى

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة الطيران الوطنية الروسية“إيروفلوت”، اليوم الخميس، استئناف عمل نظام حجز تذاكر الطيران الروسي“ليوناردو” بعد تعرضه لهجوم إلكتروني.

وأوضحت“إيروفلوت” – وفقًا لما أوردته قناة“روسيا اليوم” الإخبارية – أنه تم حل المشكلات المتعلقة بتسجيل الركاب في المطارات، واستئناف العمل بعد تعرض نظام حجز التذاكر لهجوم إلكتروني DDOS واسع النطاق من الخارج، وفقًا لشركة“روستيخ” المسؤولة عن تطوير النظام.

وكانت“إيروفلوت” و”بوبيدا” – التابعة لها – قد واجهتا صعوبات في تسجيل الركاب في المطارات بسبب وجود خلل في نظام الحجز في نظام“ليوناردو” الذي طورته شركة Sirena Travel بالتعاون مع“روستيخ” بعد أن تم فرض عقوبات على روسيا في عام 2014.

أ. ش. أ