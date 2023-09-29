هل تستسلم الصين لانهيار إيفرجراند وتعثر أبرز محركات نموها الاقتصادى؟

MENAFN - Al-Borsa News) تعرضت“تشاينا إيفرجراند”، أكثر شركة تطوير عقاري مثقلة بالديون في العالم، مؤخرًا، لسلسلة من الاضطرابات والأخبار السلبية التي تضع استمراريتها وسلامة القطاع العقاري الصيني على المحك بعد أسابيع قليلة من استعدادها لبداية جديدة.

في الشهر الماضي، تقدمت“إيفرجراند” بطلب لحمايتها من الإفلاس في نيويورك، بينما تجري ترتيبات إعادة الهيكلة، وهو ما بعث برسالة تفاؤل بأن الشركة ربما تمضي على الطريق الصحيح.

وكان من شأن نجاح الشركة في مسار إعادة الهيكلة أن يطمئن المستثمرين على سوق العقارات في الصين، والذي بدا أكثر اضطرابًا في الأشهر الماضية، وسط مخاوف من انعكاس قاس على الاقتصاد الأوسع للبلاد.

تحولات سلبية مفاجئة

من بين الأخبار السيئة، كانت التقارير التي أشارت إلى احتجاز السلطات الصينية اثنين من كبار المديرين التنفيذيين السابقين وخضوع مؤسس الشركة ورئيس مجلس إدارتها لمراقبة الشرطة.

شكلت هذه الأنباء ضغوطًا بيعية حادة على سهم“إيفرجراند” (التي صنفت في السابق كأكبر مطور عقاري في العالم من حيث القيمة، وكانت حتى وقت قريب ثاني أكبر بائع للعقارات في الصين) وتراجع بأكثر من 40% الأسبوع الماضي.

خلال الأسبوع الجاري، تخلفت الشركة عن سداد ما قيمته نحو 550 مليون دولار من الديون المحلية، وأعلنت عدم قدرتها على طرح ديون جديدة في ظل التحقيقات الجارية بشأن أعمالها.

بدت الأزمة في طريقها للتفاقم اليوم الخميس، عندما علقت الشركة التداول على أسهم وحداتها الثلاث المتداولة في بورصة هونغ كونغ دون إبداء السبب.

المجهول في صدارة المشهد

قالت“إيفرجراند” في إفصاح إلى بورصة هونغ كونغ الخميس، إن رئيس مجلس إدارتها“هوي كا يان” خضع لإجراءات إلزامية من قبل السلطات للاشتباه في ارتكابه“جرائم غير قانونية”.

لم تقدم الشركة سوى القليل من المعلومات، واكتفت بالقول إنها تخضع للتحقيق ولن تكون قادرة على المضي قدمًا في“عملية إعادة هيكلة مهمة لديونها”، تاركة المستثمرين يغرقون في السيناريوهات المحتملة.

يخلق عدم اليقين بشأن مصير“إيفرجراند”، التي كان لديها نحو 110 آلاف موظف حتى يوليو، مخاوف عميقة حيال العشرات من المطورين الآخرين الذين تخلفوا عن السداد خلال العامين الماضيين.

تعمل شركة تطوير صينية كبرى أخرى،“كانتري جاردن”، التي أعلنت عن خسارة قدرها 7.3 مليار دولار في النصف الأول من العام، على تسوية ديونها مع حاملي السندات.

تراجعت أسهم شركات التطوير العقاري في الصين ووصلت في الأيام القليلة الماضية إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات، في ظل ضعف الطلب وتراجع ثقة المقرضين الأجانب الذين زودوا المطورين الصينيين بالتمويل.

العدوى قد تطال الاقتصاد

في عام 2021، كانت“إيفرجراند” بين أوائل وأبرز الشركات التي تخلفت عن سداد الديون، وتبع ذلك العشرات من شركات التطوير الخاصة الأخرى، الأمر الذي أثار مخاوف بشأن الاقتصاد الصيني الذي اعتمد لفترة طويلة على سوق الإسكان لتحقيق النمو.

في الأسابيع الأخيرة، أطلقت بكين تدابير جديدة لتعزيز سوق العقارات، مثل خفض أسعار الفائدة على الرهن العقاري، وحاولت بعض أكبر المدن الصينية تخفيف القيود المفروضة على شراء المنازل.

لكن جهودهم لم تفعل شيئًا يذكر لعكس اتجاه التشاؤم الأوسع نطاقًا بين الأسر الصينية التي تشعر بقلق عميق إزاء الإنفاق، حتى أن أحد أكبر المطورين،“تشاينا أوشن وايد”، صدر بحقه أمر تصفية من المحكمة بسبب نفاد صبر الدائنين الأجانب.

من جانبه قال“ميشيل لوي” الرئيس التنفيذي لشركة“إس سي لوي” التي كان لها استثمارات صغيرة في سندات“إيفرجراند”:“نجد أن قطاع العقارات الصيني غير قابل للاستثمار، خاصة مع ضعف المعلومات والإفصاحات”.

مع تعثر المفاوضات بشأن سداد الالتزامات للدائنين الأجانب لشركات مثل“إيفرجراند”، وتزايد تشاؤم المقرضين والآسر، فإن مصدرًا مهما لتمويل الشركات الصينية ينضب، ويزيد تعقد المشهد الخاص بالشركة والسوق الأوسع الذي عرف طويلًا بتحفيز النمو في البلاد.

المصدر: نيويورك تايمز- أرقام