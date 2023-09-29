أزمة الجفاف تهدد زراعة أرز العنبر فى العراق

MENAFN - Al-Borsa News) في مشهد لم تألفه ناحية العباسية التي تبعد 14 كيلومترا عن مركز محافظة النجف العراقية المشهورة بزراعة أرز العنبر والتي تضم أراضي زراعية واسعة تتوسط بساتين النخيل باتت الأرض جرداء إلا من بعض الخضراوات الصيفية والحشائش التي تستخدم كعلف حيواني.

فهذه الأراضي كانت بالشتاء الماضي عبارة عن منطقة زراعية عامرة بمحصول القمح قبل أن يتم حصاده في مايو الماضي.

ومازالت بقايا حصاد القمح ظاهرة على أرض يملكها ستار سرحان أحد المزارعين في الناحية.

فمزرعته التي تقدر مساحتها بنحو 10 دونمات (قرابة خمسة أفدنة) والتي كانت أرضا خضراء على مدار العام باتت قاحلة بعد حصاد محصول القمح. لكنه لم يتمكن من زراعتها بالأرز الذي يبذر بذوره في يونيو كل عام بعد أن منعت الحكومة العراقية زراعته نتيجة أزمة المياه في البلاد وسمحت فقط بزراعة 5000 دونم (قرابة 3089 فدانا) لأغراض استخلاص البذور.

وتحتاج زراعة الأرز إلى كميات كبيرة من المياه إذ تتطلب غمر المزروعات بالماء طوال فترة النمو.

يقول سرحان:“نزرع في أرضنا محصول الرز بصنفيه العنبر والياسمين منذ عقود وورثنا هذه الزراعة عن الأجداد لكن لم أزرع العنبر بعد منع الحكومة زراعته فأصبحت أرضنا عبارة عن أرض قاحلة بعد حصاد محصول الحنطة (القمح) فكان المفترض أن نزرع الرز بعد حصاد الحنطة”.

ويشير سرحان إلى أن هذه الأرض هي المصدر الوحيد لقوت عائلته المكونة من 26 شخصا وأن الحكومة لم تطبق قرارات سابقة وعدت بها بتعويض المزارعين بنسبة 50%.

ويقول سرحان إن المساحات المخصصة لزراعة الأرز في محافظة النجف التي تقع في وسط العراق تبلغ 216 ألف دونم (نحو 133437 فدانا) فيما تبلغ المساحة المخصصة لناحية العباسية حيث تقع مزرعته 50 ألف دونم.

وكانت وزارة الزراعة العراقية قد اتخذت قرارا بمنع زراعة الأرز في موسمي 2022 و2023 على التوالي بسبب أزمة المياه التي نتجت عن قلة الإمدادات المائية الواردة إلى نهري دجلة والفرات وتراجع سقوط الأمطار بسبب أزمة الجفاف التي تمر بها المنطقة والعراق على وجه الخصوص.

* مستهلك كبير للمياه

يقول وزير الموارد المائية عون ذياب في تصريحات صحفية إن“سبب منع زراعة الرز بالعراق أنه مستهلك كبير للمياه وزراعته تكون في فصل الصيف وطريقة زراعته بدائية”.

واقترح الوزير اتباع الطرق الحديثة في الزراعة من خلال الزراعة بالطريقة الجافة عبر إنشاء أنابيب تحت الأرض ومن الممكن أن يعمل المزارعون على إدخال هذه التقنيات بالعراق في زراعة الأرز.

والأسبوع الماضي وعد وزير الزراعة العراقي عباس المالكي بصرف تعويضات للمتضررين من مزارعي الأرز وقال إن“التعويضات ستصرف لثلاث محافظات هي النجف والديوانية والمثنى”.

وتشيع زراعة الأرز بالعراق بالمحافظات الثلاث الواقعة على نهر الفرات، وزاد من حجم المشكلة انخفاض منسوب مياه الفرات بشكل كبير نتيجة الجفاف.

* أرز العنبر والمائدة العراقية

يعتبر أرز العنبر من الأطباق المفضلة لدى العراقيين ولا تكاد تخلو مائدة عراقية خاصة في الولائم من هذا الصنف المعروف بطعمه المميز ورائحته الزكية كما أنه يحتوي على نسبة عالية من البروتين.

لكن منع زراعته انعكس بشكل كبير على أسعاره في الأسواق المحلية حيث زادت أسعاره لتصل إلى 17 ألف دينار (12 دولارا) للعبوة زنة خمسة كيلوجرامات مقارنة مع 10 آلاف دينار (سبعة دولارات) العام الماضي.

ولا يعد قرار الحكومة العراقية بمنع زراعة الأرز الأول من نوعه، ففي عام 2018 وبعد أزمة جفاف أيضا تم حظر زراعته لتعود مجددا عام 2020 بعد زيادة رقعة الأراضي المخصصة لزراعة الأرز إلى 300 ألف دونم (نحو 185329 فدانا) عقب توفر المياه الكافية للري مما أدى لزيادة الإنتاج من الأرز المحلي بصنفيه العنبر والياسمين إلى مستويات قياسية بلغت 306 آلاف طن عام 2020.

* تطوير سلالات الأرز

دفعت أزمة الجفاف التي تمر بها البلاد وزارة الزراعة إلى ابتكار طرق حديثة لزراعة الأرز تقلل من استهلاك المياه وإنتاج سلالات تقاوم الجفاف.

يقول وكيل وزارة الزراعة مهدي سهر الجبوي لرويترز إن دائرة البحوث الزراعية بالوزارة تعمل على“تجارب على البذور من خلال تطوير سلالات يمكن ريها عن طريق المرشات (الأنابيب) بدل أساليب الرش السابقة”.

وأضاف“بعد نجاح تجارب الزراعة على هذا النوع من البذور ستكون هناك زيادة في الأراضي الزراعية المخصصة لزراعة الأرز في المحافظات التي تنتج هذه المحصول مثل النجف والديوانية”.

وبحسب خبراء في الزراعة لا يمكن الاستمرار في زراعة الأرز باستخدام الطرق القديمة في الري.

ويقول الخبير الزراعي عادل المختار“يجب أن نستخدم الطرق الحديثة في الري وتوزيع المياه بين موسمي الصيف والشتاء وعدم استهلاك المياه في فصل الشتاء مما يؤدي إلى صعوبة توفير المياه للمحاصيل الصيفية”.

وحذر المختار من“عدم زراعة الأرز بصورة نهائية بالعراق إذا ما بقيت أزمة الجفاف وعدم توفر المياه أو تنظيم عملية زراعته من خلال اتباع الطرق الحديثة بالإرواء”.

* أزمة الجفاف

تقول وزارة الموارد المائية إن الجفاف الذي ضرب البلاد خلال السنوات الثلاث الماضية وقلة الإيرادات المائية لنهري دجلة والفرات أسفرا عن استنزاف المخزون المائي في البلاد.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد شمال لرويترز“وضع العراق المائي حرج بسبب قلة واردات المياه من تركيا وإيران وسوريا والمشاريع الإروائية الكبيرة في تلك الدول استنزفت 60% من استحقاق العراق”.

ويضم العراق نهرين رئيسيين هما دجلة والفرات وتتشكل 73% من الإيرادات المائية للنهرين من مياه قادمة من كل من تركيا وإيران.

وأوضح شمال أن“التغيرات المناخية التي تضرب المنطقة وارتفاع درجات الحرارة ودخول العراق ضمن الدول الخمسة المتأثرة بالجفاف وشح الأمطار منذ عام 2020 أدى إلى زيادة وطأة أزمة الجفاف”.

وتحدث عن أضرار بيئية واقتصادية واجتماعية نتيجة قلة الواردات المائية لنهري دجلة والفرات مشيرا إلى أن المخزون المائي تراجع بشكل كبير في أكبر انخفاض منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة عام 1920.

ويأمل شمال أن يتم استخدام الطرق الحديثة بالري وإجراء بعض البحوث لغرض تقليل استهلاك المياه في الزراعة من أجل السماح مجددا بزراعة الأرز بالعراق والحفاظ على أرز العنبر.

رويترز