بنك دبى الإسلامى يشترى 20% من أسهم مجموعة تى.أو.إم التركية - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) > أعلن بنك دبي الإسلامي، اليوم، عن استحواذه على حصة في مجموعة شركات“تي.أو.إم”، والتي تم تأسيسها من قبل مساهمي“مجموعة أيدن”.
ومن خلال هذه الصفقة، سيغدو بنك دبي الإسلامي مالكاً لحصة أقلية مهمة تبلغ 25% في مجموعة“تي.أو.إم” والتي تضم البنك التشاركي تي.أو.إم كاتيليم بانكسي (أول بنك تركي مرخص للخدمات الرقمية للأفراد)، وشركة الدفع النقدي الإلكتروني تي.أو.إم. بي الكترونيك بارا في أوديم هيزميتليري (شركة النقود الإلكترونية المرخصة في تركيا) وشركة التمويل تي.أو.إم فايننسمان بالإضافة إلى الشركات التابعة لها.
وبموجب الاتفاقية، سيستحوذ بنك دبي الإسلامي على حصة تبلغ 20% من أسهم مجموعة“تي. أو. إم” مع إمكانية رفع حصته إلى 25% في غضون اثني عشر شهراً.
وتسعى“مجموعة أيدن”، للنمو والتوسع في قطاع الخدمات المصرفية الرقمية والتكنولوجيا المالية على الصعيد الإقليمي. وتتمثل المهمة الأساسية للمساهمين في تعزيز الشمول المالي من خلال تسهيل وتعزيز الوصول للخدمات المالية الرقمية في تركيا، بحسب بيان للبنك.
وقال دبي الإسلامي، إن هذه الاتفاقية تعد دليلاً واضحاً على التزام بنك دبي الإسلامي وثقته المتزايدين في النظام المالي التركي، وستمهد الطريق أمام بنك دبي الإسلامي لتبني المزيد من المبادرات في الأسواق الاستراتيجية الأخرى.
وأشار بنك دبي الإسلامي إلى أنه يمارس نشاطه المصرفي في تركيا منذ أكثر من 15 عاماً بصفته واحداً من أكبر المقرضين من دول مجلس التعاون.
وقد تمت الموافقة على الصفقة – التي لم تُعلن قيمتها بعد – من قبل هيئة التنظيم والرقابة المصرفية، والمصرف المركزي التركي، والجهات التنظيمية في الإمارات العربية المتحدة، وسوف توضع في صيغتها الرسمية بعد الحصول على تصريح هيئة المنافسة التركية.
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