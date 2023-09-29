بنك دبى الإسلامى يشترى 20% من أسهم مجموعة تى.أو.إم التركية - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) > أعلن بنك دبي الإسلامي، اليوم، عن استحواذه على حصة في مجموعة شركات“تي.أو.إم”، والتي تم تأسيسها من قبل مساهمي“مجموعة أيدن”.

ومن خلال هذه الصفقة، سيغدو بنك دبي الإسلامي مالكاً لحصة أقلية مهمة تبلغ 25% في مجموعة“تي.أو.إم” والتي تضم البنك التشاركي تي.أو.إم كاتيليم بانكسي (أول بنك تركي مرخص للخدمات الرقمية للأفراد)، وشركة الدفع النقدي الإلكتروني تي.أو.إم. بي الكترونيك بارا في أوديم هيزميتليري (شركة النقود الإلكترونية المرخصة في تركيا) وشركة التمويل تي.أو.إم فايننسمان بالإضافة إلى الشركات التابعة لها.

وبموجب الاتفاقية، سيستحوذ بنك دبي الإسلامي على حصة تبلغ 20% من أسهم مجموعة“تي. أو. إم” مع إمكانية رفع حصته إلى 25% في غضون اثني عشر شهراً.

وتسعى“مجموعة أيدن”، للنمو والتوسع في قطاع الخدمات المصرفية الرقمية والتكنولوجيا المالية على الصعيد الإقليمي. وتتمثل المهمة الأساسية للمساهمين في تعزيز الشمول المالي من خلال تسهيل وتعزيز الوصول للخدمات المالية الرقمية في تركيا، بحسب بيان للبنك.

وقال دبي الإسلامي، إن هذه الاتفاقية تعد دليلاً واضحاً على التزام بنك دبي الإسلامي وثقته المتزايدين في النظام المالي التركي، وستمهد الطريق أمام بنك دبي الإسلامي لتبني المزيد من المبادرات في الأسواق الاستراتيجية الأخرى.

وأشار بنك دبي الإسلامي إلى أنه يمارس نشاطه المصرفي في تركيا منذ أكثر من 15 عاماً بصفته واحداً من أكبر المقرضين من دول مجلس التعاون.

وقد تمت الموافقة على الصفقة – التي لم تُعلن قيمتها بعد – من قبل هيئة التنظيم والرقابة المصرفية، والمصرف المركزي التركي، والجهات التنظيمية في الإمارات العربية المتحدة، وسوف توضع في صيغتها الرسمية بعد الحصول على تصريح هيئة المنافسة التركية.

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