اتفاق بين المركزي المصري ونظيره الإماراتي لمبادلة الجنيه والدرهم - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) >
وقع البنك المركزي المصري، ونظيره الإماراتي، اليوم الخميس، اتفاقية ثنائية لمقايضة الجنيه والدرهم.
وقع الاتفاقية، خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري.
وتتيح الاتفاقية للطرفين مقايضة العملات المحلية بقيمة إسمية تصل إلى 5 مليارات درهم إماراتي و42 مليار جنيه مصري.
وقال خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات المركزي:“تعكس اتفاقية مقايضة العملات بين البلدين مدى عمق ومتانة العلاقات الثنائية بينهما، وتشكل فرصة مهمة لتطوير الأسواق الاقتصادية والمالية بين الجانبين”.
من جانبه، قال حسن عبد الله ، محافظ البنك المركزي المصري:“في إطار التعاون المستمر بين مصر والإمارات، ودعماً لأواصر التعاون قام كلٌ من مصرف الإمارات المركزي والبنك المركزي المصرى بإبرام اتفاقية مقايضة بالعملات المحلية بين البلدين. وتعتبر عملية المقايضة حجر الأساس في دعم التعاون المالي بين البلدين بالعملة المحلية”.
MENAFN29092023000202011048ID1107161685
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.