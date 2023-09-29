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اتفاق بين المركزي المصري ونظيره الإماراتي لمبادلة الجنيه والدرهم - جريدة البورصة

9/29/2023 12:44:12 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) > وقع البنك المركزي المصري، ونظيره الإماراتي، اليوم الخميس، اتفاقية ثنائية لمقايضة الجنيه والدرهم.

وقع الاتفاقية، خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري.

وتتيح الاتفاقية للطرفين مقايضة العملات المحلية بقيمة إسمية تصل إلى 5 مليارات درهم إماراتي و42 مليار جنيه مصري.

وقال خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات المركزي:“تعكس اتفاقية مقايضة العملات بين البلدين مدى عمق ومتانة العلاقات الثنائية بينهما، وتشكل فرصة مهمة لتطوير الأسواق الاقتصادية والمالية بين الجانبين”.

من جانبه، قال حسن عبد الله ، محافظ البنك المركزي المصري:“في إطار التعاون المستمر بين مصر والإمارات، ودعماً لأواصر التعاون قام كلٌ من مصرف الإمارات المركزي والبنك المركزي المصرى بإبرام اتفاقية مقايضة بالعملات المحلية بين البلدين. وتعتبر عملية المقايضة حجر الأساس في دعم التعاون المالي بين البلدين بالعملة المحلية”.

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