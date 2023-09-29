رواد النيل تطلق برنامجًا لدعم صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت مبادرة رواد النيل إحدى مبادرات البنك المركزي المصري وتنفذها جامعة النيل الأهلية بالتعاون مع عدد من البنوك والجهات، عن إطلاق برنامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال صناعة المنسوجات المصرية والملابس الجاهزة وذلك بالتعاون مع المجلس التصديري لصناعة المنسوجات وبرعاية المصرف المتحد.

ويهدف البرنامج الذي يجري تنفيذه من خلال مركز تنمية سلاسل القيمة بالمبادرة ويستمر لمدة 3 أشهر ويشارك فيه 24 شركة صغيرة ومتوسطة من مختلف المحافظات، إلى التعامل مع التحديات الرئيسية التي تواجه صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة في مصر والمساعدة في خلق منتجات مصرية قادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية وتعمل على إحلال المنتج المحلي بدلا من المستوردة في السوق المحلي.

وتعقيبا علي انطلاق البرنامج، قال اشرف القاضي – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب المصرف المتحد – إن مبادرة رواد النيل تعد إحدى المبادرات القومية التي، تأتي في إطار إستراتيجية الدولة المصرية والبنك المركزي للنهوض بقطاع ريادة الاعمال والشركات الناشئة المصرية والصغيرة والمتوسطة وتمكين الشباب، وتقديم الدعم المصرفي وغير المصرفي لتعظيم دورهذا القطاع الواعد في خدمة الاقتصاد القومي وزيادة معدلات التنمية الشاملة.

وأكد القاضي على أن تنمية سلاسل القيمة والإمداد لها آثر كبير علي تطوير قطاع الانتاج والتصنيع، ودعم الصناعة المحلية، فضلا عن عملية ربط سلاسل القيمة والامداد بالمصانع الكبيرة لتقديم الدعم الفني لمورديهم، مما يساهم في تحديث اساليب الانتاج والمحافظة علي معايير السلامة مع الالتزام بالمعايير البيئية بالإعتماد على الوسائل التكنولوجية الحديثة والتحول الرقمي.

وأشار إلى أن البنك يدعم اعتماد الشركات الصغيرة والمتوسطة للتكنولوجيا والتحول الرقمي في فتح أسواق جديدة من خلال التسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية وتحديد الأسواق التصديرية المناسبة، مما يساهم في تطوير سلسلة القيمة الخاصة بقطاع المنسوجات في مصر وجعلها تواكب معايير الجودة العالمية والأنظمة التكنولوجية الحديثة التي تلائم متطلبات الأسواق الخارجية.

وأوضح القاضي أن المصرف المتحد أطلق 3 مراكز لخدمات تطوير الأعمال ضمن مبادرة رواد النيل لتقديم كافة خدمات الدعم للشباب ورواد الأعمال وأصحاب المشروعات ذلك بجانب نحو 68 منفذا بفروع المصرف المتحد تستهدف احداث نقلة نوعية في الصناعة الوطنية من خلال تطبيق الدراسات المعتمدة لتنمية سلاسل القيمة والامداد، فضلا تقديم الدعم المتكامل لسد الفجوات بين إحتياجات السوق المحلي والعالمي.

وأكد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد أن أهمية ريادة الأعمال وتمكين الشباب في نمو اقتصاديات الدول تزداد بشكل مطرد خاصة في مصر، والتي تعد دولة شابة حيث أن نحو 60% من تعداد سكان مصر في سن الشباب، الامر الذي يستلزم تخطيط جيد لإعطائهم القوة واكسابهم المهارات اللازمة لخلق بيئة عمل تؤيد نجاحهم وتدعمه مما يعود علي الدولة المصرية كلها بالخير في مسيرتها نحو التنمية المستدامة.

من جانبها أشارت دكتور هبة لبيب، المدير التنفيذي لمبادرة رواد النيل إلى أن مبادرة رواد النيل بالمشاركة مع البنوك الراعية تركز بشكل أساسي على المشروعات والأنشطة التي تحتاجها السوق المحلية ودعم الصناعة المحلية وتوفير منتج محلي قادر على المنافسة، ليحل بدلًا من المنتجات المستوردة، بل والاتجاه نحو غزو الأسواق الخارجية والتصدير مما يساعد في تعزيز الناتج الإجمالي المحلي.

كما أكد المهندس محمد الكتاتني، مدير مركز تنمية سلاسل القيمة بمبادرة رواد النيل على ان هذا البرنامج تم تصميمه ليخدم قطاع المنسوجات في مصر بعد دراسة الفجوات الأساسية بها مع شركاء المركز من المجلس التصديري والمصرف المتحد لمساعدة الشركات على مواكبة التغييرات العالمية.

وأضاف الكتاتني أن مركز تنمية سلاسل القيمة بمبادرة رواد النيل يهدف دائما لتمكين وتوطين الصناعات المصرية بناء على دراسات علمية وعملية مما يساعد الشركات علي التطور بشكل ملحوظ.

وأوضح أن هذا البرنامج بالتعاون مع المصرف المتحد والمجلس التصديري للملابس الجاهزة يعمل على دعم الأنشطة المتعلقة بالتصدير في مجالات عدة منها التسويق الرقمي وتحديد الأسواق التصديرية و التجارة الإلكترونية وخدمات ما بعد البيع.

أ. ش. أ