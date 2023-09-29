وزير التجارة يبحث الخطط المستقبلية لـدانون في مصر

MENAFN - Al-Borsa News) بحث أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، مع كريستيان شتامكوتر، رئيس شركة دانون آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية بالسوق المصرية.

وتناول اللقاء فرص الشركة خلال المرحلة المقبلة للتوسع في السوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية في ظل المنافسة الشديدة حالياً في مجال منتجات الألبان، لافتاً إلى الشركة تحقق نجاحاً كبيراً في مصر منذ بداية نشاطها.

وأكد سمير، أن الصناعات الغذائية تعد من أهم القطاعات الإنتاجية الاستراتيجية بالاقتصاد القومي لإسهامها في إيجاد الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتوفير احتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.

ومن جانبه، أكد كريستيان شتامكوتر، رئيس دانون آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، حرص الشركة على تعزيز استثماراتها بالسوق المصري لما به من مزايا تؤهله ليكون مركزًا إقليميًا للتصدير في المنطقة، خاصة وأن مصر تتوسط ثلاث قارات وبها سوق استهلاكي كبير وقوة بشرية متنوعة وهائلة.