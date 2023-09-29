وزير التجارة يبحث الخطط المستقبلية لـدانون في مصر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بحث أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، مع كريستيان شتامكوتر، رئيس شركة دانون آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية بالسوق المصرية.
وتناول اللقاء فرص الشركة خلال المرحلة المقبلة للتوسع في السوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية في ظل المنافسة الشديدة حالياً في مجال منتجات الألبان، لافتاً إلى الشركة تحقق نجاحاً كبيراً في مصر منذ بداية نشاطها.
وأكد سمير، أن الصناعات الغذائية تعد من أهم القطاعات الإنتاجية الاستراتيجية بالاقتصاد القومي لإسهامها في إيجاد الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتوفير احتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.
ومن جانبه، أكد كريستيان شتامكوتر، رئيس دانون آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، حرص الشركة على تعزيز استثماراتها بالسوق المصري لما به من مزايا تؤهله ليكون مركزًا إقليميًا للتصدير في المنطقة، خاصة وأن مصر تتوسط ثلاث قارات وبها سوق استهلاكي كبير وقوة بشرية متنوعة وهائلة.
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