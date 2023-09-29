المصرية للاتصالات تربط نظام كابل ميدوسا بالبحر الأحمر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وقعت الشركة المصرية للاتصالات اتفاقية تعاون مع نظام الكابل البحري“ميدوسا”، أكبر نظام كابل بحري في البحر الأبيض المتوسط، لربطه بالبحر الأحمر عبر الأراضي المصرية.
ومن المقرر أن يتم إنزال الكابل، الذي يزيد طوله عن 8760 كيلومتر، في مدينة بورسعيد بحلول عام 2025، حيث سيتم ربطه بمحطات الإنزال الخاصة بالمصرية للاتصالات على ساحل البحر الأحمر في السويس، والزعفرانة، ورأس غارب من خلال المسارات الأرضية الممتدة في الأراضي المصرية التابعة للشركة.
وستساهم هذه الاتفاقية في الربط بين جميع نقاط الإنزال الخاصة بنظام الكابل البحري على ساحل البحر المتوسط في أوروبا وشمال أفريقيا بالبحر الأحمر مباشرة، وسيوفر إنزال الكابل في المدن المصرية نقاط اتصال جديدة لنظام الكابل البحري“ميدوسا”.
وقال المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات:“إن هذه الاتفاقية ستسهم في توفير حلول اتصال إضافية وتعزيز التنوع في البنية التحتية للكابلات البحرية باتجاه البحر الأحمر، الأمر الذي يمثل خطوة فارقة في قطاع الاتصالات الدولية. فقد ساهم الموقع الجغرافي الفريد الذي تتمتع به مصر بتوسطها قارات العالم الثلاث، أوروبا، وأسيا، وأفريقيا، والخبرة العريضة التي تتمتع بها المصرية للاتصالات في مجال الكابلات البحرية، والجهود الحثيثة التي تبذلها لتطوير بنيتها التحتية، في تعزيز مكانتها كمحور رقمي عالمي قادر على اجتذاب كبرى الشركات العاملة في القطاع والتعاون معها. وتؤكد مساهمتنا في تطوير البنية التحتية للكابلات البحرية على التزامنا الراسخ بتقديم أحدث الحلول لشركائنا وعملائها المحليين والدوليين”
من جانبه، قال نورمان ألبي الرئيس التنفيذي لشركة“أفريكس تيليكوم” و”ميدوسا”، إن الاتفاقية ستسهم في إطلاق العنان لكامل إمكانات نظام الكابل البحري“ميدوسا” وصولاً للبحر الأحمر. ونسعى من خلال شراكتنا المستمرة مع المصرية للاتصالات إلى تحسين الاتصالات على المستويين الإقليمي والعالمي.
وكانت الشركة المصرية للاتصالات قد وقعت اتفاقية مبدئية في مارس 2022 مع شركة“أفريكس تيليكوم” لإنزال الكابل البحري“ميدوسا” بمحطة إنزال بورسعيد المصرية. وتحظى هذه الخطوة بأهمية خاصة، حيث سيربط هذا الكابل بين عشر دول في أفريقيا وأوروبا عبر نقاط الإنزال الخاصة به في كل من البرتغال، والمغرب، وإسبانيا، وفرنسا، والجزائر، وتونس، وإيطاليا، واليونان، وقبرص، ومصر. ومن المقرر أن يبدأ تشغيل الكابل في غرب البحر الأبيض المتوسط في عام 2025.
وتحتوي قطاعات نظام الكابل البحري“ميدوسا” على 24 زوجًا من الألياف تنقل حتى 20 Tbps لكل زوج من الألياف، حيث يصل إلى السواحل المصرية بنهاية عام 2025، مما يعد خطوة فارقة تساهم في تعزيز موقع مصر كمحور رقمي ونقطة ارتكاز استراتيجية لحركة البيانات بين آسيا وأفريقيا وأوروبا. وتمتلك مصر حالياً 14 نظاماً للكابلات البحرية، و10 محطات إنزال للكابلات البحرية، و10 مسارات أرضية متنوعة تربط بين محطات الإنزال على ساحلي البحر الأحمر والبحر المتوسط.
أ ش أ
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