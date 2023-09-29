850 سائحًا فى نزهة ترفيهية فوق الملوك والملكات بسماء الأقصر

MENAFN - Al-Borsa News) حلقت في سماء الأقصر 37 رحلة بالون طائر، اليوم الخميس، تحمل على متنها 850 سائحًا وسائحة لجنسيات من مختلف أنحاء العالم في نزهة ترفيهية في سماء الأقصر لمشاهدة المعابد والمقابر والملوك والملكات.

وأكد أحمد عبود، ممثل شركات اتحاد البالون الطائر بالأقصر أن سماء المدينة تزينت اليوم بـ 37 رحلة بالون، طائر أقلت على متنها أكثر من 850 سائحًا من مختلف الجنسيات العالمية.

وأضاف أن الشركات تستعد فجرا للحصول على إشارة البدء بالتجهيز من الشركة المصرية للمطارات ويتم بدء ملء البالونات بالهواء البارد ثم الهواء الساخن، وعمل فحص شامل من المصرية للمطارات لكل بالونة والتأكيد على إجراءات السلامة المهنية والسلامة الشخصية للسياح.

ولفت إلى ضرورة ارتداء الكمامات قبل الإقلاع لحماية الجميع من أي عدوى، من ثم يتم البدء في الإقلاع للسماء وتصل الرحلات لارتفاع 650 مترًا بحوالي 2000 قدم من سطح البحر، وتكون الرحلة من حوالي 20 لـ40 دقيقة.

وأوضح عبود، أن مستقلي البالون يستمتعون بمشاهدة معابد الملوك والملكات ومدينة العمال ومعبد الرامسيوم وتمثالي ممنون وشريط النيل والزراعات من الأعلى سماء البر الغربي، مشيرًا إلى وجود إقبال كبير على رحلات البالون، رغم ارتفاع درجات الحرارة.

وتعد تلك الرحلات من أهم البرامج السياحية التي يقبل عليها السائحون المتوافدون لزيارة المعالم والمقاصد الأثرية والسياحية في عاصمة السياحة العالمية.

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وقال:“إن المحافظة اتخذت كافة إجراءات السلامة الكاملة”، لافتا إلى وجود تنسيق كامل مع الجهات الأمنية بالمحافظة، بالإضافة إلى التعاون مع كافة الجهات المعنية والاهتمام بجميع الوسائل التي تحافظ على أمن وسلامة المشاركين في الرحلات والالتزام الكامل بالقواعد التي حددتها الجهات الأمنية وسلطات الطيران المدني بالهبوط بالبالون في المطار المحدد له غرب المدينة.

وأكد عبود، أن الأقصر تتمتع برحلات البالون الطائر التي تعد من أهم رحلات المغامرة في العالم حيث تعتبر الأقصر أحد أشهر المدن العالمية في هذ المجال، وهي أهم البرامج السياحية التي يقبل عليها السائحون المتوافدون لزيارة المعالم والمقاصد الأثرية والسياحية في عاصمة السياحة العالمية.