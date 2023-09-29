اعتماد أول عقد تقنين بحصة عينية مقابل تنمية المناطق المضافة لـالشروق - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) اعتمد المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، أول عقد تقنين لأحد الكيانات بمنطقة“جنيفة” بمدينة الشروق، وذلك بمقابل الحصة العينية لصالح جهاز مدينة الشروق بمساحة (597ألف م2) نظير إمداد المنطقة بالمرافق اللازمة للتنمية، وذلك ضمن خطة تقنين قطع الأراضى المضافة لعددٍ من أحوزة المدن الجديدة.

وأوضح غنيم، أن ذلك يأتى ضمن النتائج الإيجابية التى حققتها الوحدة المركزية المختصة بوضع سياسات وضوابط التعامل مع الملفات والعقود الصادرة من جهات الولاية السابقة للأراضي والمضافة لأحوزة المدينة ومقررها الدكتور أحمد عمارة، حيث يسرت الوحدة الإجراءات وكذا إتاحة التعامل وذلك تحت رئاسة المهندس عبدالمطلب ممدوح نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن.

وأوضح المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، أنه بعد التخطيط العمرانى ستكون المنطقة إحدى المناطق المتميزة بالمدينة، نظراً لموقعها على طريق الإسماعيلية/ القاهرة شمال المدينة ومحاط بها مجموعة متميزة من المجتمعات العمرانية وصرح طبى كبير متمثل فى المركز الطبى العالمى، وامتيازات أُخرى تؤهلها لتكون محط أنظار المستثمرين فى الفترة المقبلة.