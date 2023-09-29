اعتماد أول عقد تقنين بحصة عينية مقابل تنمية المناطق المضافة لـالشروق - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
اعتمد المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، أول عقد تقنين لأحد الكيانات بمنطقة“جنيفة” بمدينة الشروق، وذلك بمقابل الحصة العينية لصالح جهاز مدينة الشروق بمساحة (597ألف م2) نظير إمداد المنطقة بالمرافق اللازمة للتنمية، وذلك ضمن خطة تقنين قطع الأراضى المضافة لعددٍ من أحوزة المدن الجديدة.
وأوضح غنيم، أن ذلك يأتى ضمن النتائج الإيجابية التى حققتها الوحدة المركزية المختصة بوضع سياسات وضوابط التعامل مع الملفات والعقود الصادرة من جهات الولاية السابقة للأراضي والمضافة لأحوزة المدينة ومقررها الدكتور أحمد عمارة، حيث يسرت الوحدة الإجراءات وكذا إتاحة التعامل وذلك تحت رئاسة المهندس عبدالمطلب ممدوح نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن.
وأوضح المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، أنه بعد التخطيط العمرانى ستكون المنطقة إحدى المناطق المتميزة بالمدينة، نظراً لموقعها على طريق الإسماعيلية/ القاهرة شمال المدينة ومحاط بها مجموعة متميزة من المجتمعات العمرانية وصرح طبى كبير متمثل فى المركز الطبى العالمى، وامتيازات أُخرى تؤهلها لتكون محط أنظار المستثمرين فى الفترة المقبلة.
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