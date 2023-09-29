3.4 مليار درهم تصرفات عقارات دبى اليوم - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 3.4 مليار درهم.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن الدائرة شهدت تسجيل 817 مبايعة بقيمة 2.35 مليار درهم منها 45 مبايعة للأراضي بقيمة 361.08 مليون درهم و772 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.98 مليار درهم.
وسجلت الرهون قيمة قدرها 727.73 مليون درهم منها 29 رهن أراض بقيمة 441.02 مليون درهم و136 رهن فلل وشقق بقيمة 286.7 مليون درهم، أما الهبات فقد شهدت تسجيل 39 هبة بقيمة 323.17 مليون درهم.
أ. ش. أ
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