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3.4 مليار درهم تصرفات عقارات دبى اليوم - جريدة البورصة

9/29/2023 12:44:10 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 3.4 مليار درهم.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن الدائرة شهدت تسجيل 817 مبايعة بقيمة 2.35 مليار درهم منها 45 مبايعة للأراضي بقيمة 361.08 مليون درهم و772 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.98 مليار درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 727.73 مليون درهم منها 29 رهن أراض بقيمة 441.02 مليون درهم و136 رهن فلل وشقق بقيمة 286.7 مليون درهم، أما الهبات فقد شهدت تسجيل 39 هبة بقيمة 323.17 مليون درهم.

أ. ش. أ

MENAFN29092023000202011048ID1107161679

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