فائدة الرهن العقارى الأمريكية تسجل أعلى مستوى لها منذ 23 عامًا - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت معدلات الرهن العقاري طويل الأجل، لتلامس أعلى مستوى منذ منتصف ديسمبر 2000 حين سجلت 7.42%، وتظل أعلى بكثير من متوسط 52 أسبوعًا والبالغ 6.65%، وتواصل تجاوزها 7% للأسبوع السابع على التوالي.
وقالت مؤسسة الرهن العقاري“فريدي ماك” إن متوسط سعر الفائدة على قرض المنزل ذي السعر الثابت لمدة 30 عامًا ارتفع خلال الأسبوع المنتهي في الثامن والعشرين من سبتمبر إلى 7.31% من 7.19% الأسبوع الماضي، ومقارنة بـ 6.7% قبل عام.
وقال“سام خاطر” كبير الاقتصاديين لدى“فريدي ماك”:“لقد وصل الرهن العقاري ذو السعر الثابت لمدة 30 عامًا إلى أعلى مستوى منذ عام 2000، ولكن، على النقيض من مطلع الألفية، فإن أسعار المنازل حاليًا ترتفع جنباً إلى جنب مع معدلات الرهن العقاري، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى انخفاض المخزون”.
يأتي هذا بعد أن عززت مخاوف إغلاق الحكومة من ارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، والتي لامست أعلى مستوياتها منذ عام 2007، في أعقاب توقعات استمرار الاحتياطي الفيدرالي في تشديد السياسة النقدية.
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