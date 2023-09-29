فائدة الرهن العقارى الأمريكية تسجل أعلى مستوى لها منذ 23 عامًا - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت معدلات الرهن العقاري طويل الأجل، لتلامس أعلى مستوى منذ منتصف ديسمبر 2000 حين سجلت 7.42%، وتظل أعلى بكثير من متوسط 52 أسبوعًا والبالغ 6.65%، وتواصل تجاوزها 7% للأسبوع السابع على التوالي.

وقالت مؤسسة الرهن العقاري“فريدي ماك” إن متوسط سعر الفائدة على قرض المنزل ذي السعر الثابت لمدة 30 عامًا ارتفع خلال الأسبوع المنتهي في الثامن والعشرين من سبتمبر إلى 7.31% من 7.19% الأسبوع الماضي، ومقارنة بـ 6.7% قبل عام.

وقال“سام خاطر” كبير الاقتصاديين لدى“فريدي ماك”:“لقد وصل الرهن العقاري ذو السعر الثابت لمدة 30 عامًا إلى أعلى مستوى منذ عام 2000، ولكن، على النقيض من مطلع الألفية، فإن أسعار المنازل حاليًا ترتفع جنباً إلى جنب مع معدلات الرهن العقاري، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى انخفاض المخزون”.

يأتي هذا بعد أن عززت مخاوف إغلاق الحكومة من ارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، والتي لامست أعلى مستوياتها منذ عام 2007، في أعقاب توقعات استمرار الاحتياطي الفيدرالي في تشديد السياسة النقدية.

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