​الدولار يستقر قرب أعلى مستوى له في 10 أشهر.. والأنظار تتركز على الين وسط مخاوف من التدخل

استقر الدولار قرب أعلى مستوى له في عشرة أشهر يوم الجمعة مع توجه الأسواق إلى نهاية الربع الثالث من العام، مما أعطى الين مساحة أكبر قليلا في نهاية الأسبوع وسط مخاوف من التدخل.

وتماسك اليورو إلى حد كبير بعد انتعاشه خلال الليل لكنه لا يزال غير بعيد عن المستوى المنخفض الذي سجله في يناير عند 1.0482 دولار، والذي إذا نزل عنه سيكون أدنى مستوياته منذ ديسمبر.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل ستة عملات رئيسية أخرى، إلى حد كبير في لتعاملات الصباحية بآسيا، متجها لتحقيق مكسبه الأسبوعي الحادي عشر على التوالي، وذلك بعد نزوله إلى 106.020 خلال الليل.

ارتفع الدولار وسط توقعات بأن الاقتصاد الأمريكي سيظل أكثر مرونة في مواجهة أسعار الفائدة المرتفعة مقارنة بالاقتصادات الأخرى، وذلك بعد أن نوه مجلس الاحتياطي الاتحادي الأسبوع الماضي إلى أنه قد يرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر ومن المرجح أن يبقيها مرتفعة لفترة أطول.

مقابل الدولار، سجلت العملة اليابانية 149.34 ين، ولا يزال الين محط تركيز، إذ يجري تداوله بالقرب من مستوى 150، والذي يُنظر إليه على أنه قد يؤدي إلى تدخل من السلطات اليابانية.

واستقر اليورو عند 1.05625 دولار، منخفضا 0.04 بالمئة في آسيا بعد أن ارتفع من أدنى مستوى له في عدة أشهر هذا الأسبوع عند 1.0488 دولار.