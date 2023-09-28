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هيئة الشباب لجنة التخطيط والتنسيق الخليجية تضع إطارا تنفيذيا للأنشطة الشبابية المشتركة

9/28/2023 11:34:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال مدير عام الهيئة العامة للشباب بالتكليف مشعل السبيعي ان لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة التابعة لمجلس وزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون الخليجي قررت وضع إطار تنفيذي للانشطة والبرامج المشتركة بين دول المجلس لاسيما في المجال الشبابي.
جاء ذلك في تصريح نقله بيان للهيئة عقب اجتماع اللجنة عبر الاتصال المرئي بحضور مسؤولين عن وزارات الشباب والرياضة الخليجية الست وبمشاركة رئيس قطاع الإنسان والبيئة بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون عبدالله الربعي وخبراء من دول المجلس.
وأضاف السبيعي ان الاجتماع ناقش أيضا تنظيم الشراكات مع المنظمات الشبابية الدولية والقارية والإقليمية بما يعزز الارتقاء بالعمل الشبابي بين دول المجلس، مشيرا إلى ان الاجتماع قرر أيضا إعادة هيكلة اللجان التابعة للجنة وزراء الشباب والرياضة بما يخدم العمل الشبابي الخليجي.
وأكد أن الاجتماع ركز على ضرورة الاستفادة من العلاقات المتميزة التي تجمع دول المجلس مع محيطها العربي والقاري والدولي لإتاحة الفرصة أمام الشباب الخليجي للمشاركة والتفاعل مع البرامج الدولية المهمة ذات الصلة لتمكينهم وتنميتهم.

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