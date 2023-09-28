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مدرسة تدريب الحرس الأميري احتفت بتخريج عدة دورات للضباط وضباط الصف والأفراد

9/28/2023 11:34:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) برعاية آمر الحرس الأميري اللواء الركن حمد الصالح، وبحضور مساعد آمر الحرس الأميري بالتكليف العميد الركن بدر السحلول، احتفلت مدرسة تدريب الحرس الأميري بتخريج عدة دورات للضباط وضباط الصف والأفراد (المسدس للضباط ولضباط الصف، دورة التفتيش الأمني، دورة الحاسب الآلي، دورة حرس شرف وحملة أعلام، دورة واجبات الخفير)، وقام مساعد آمر الحرس الأميري بالتكليف بتكريم الأوائل وبتوزيع الشهادات على الخريجين.

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