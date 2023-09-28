مدرسة تدريب الحرس الأميري احتفت بتخريج عدة دورات للضباط وضباط الصف والأفراد

مدرسة تدريب الحرس الأميري احتفت بتخريج عدة دورات للضباط وضباط الصف والأفراد
التاريخ
9/28/2023 11:34:41 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) برعاية آمر الحرس الأميري اللواء الركن حمد الصالح، وبحضور مساعد آمر الحرس الأميري بالتكليف العميد الركن بدر السحلول، احتفلت مدرسة تدريب الحرس الأميري بتخريج عدة دورات للضباط وضباط الصف والأفراد (المسدس للضباط ولضباط الصف، دورة التفتيش الأمني، دورة الحاسب الآلي، دورة حرس شرف وحملة أعلام، دورة واجبات الخفير)، وقام مساعد آمر الحرس الأميري بالتكليف بتكريم الأوائل وبتوزيع الشهادات على الخريجين.
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