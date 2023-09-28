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الياسين الكويت داعمة للعمل العربي المشترك في كل المجالات

9/28/2023 11:34:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) هنأ نائب رئيس المكتب التنفيذي في مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة محمد خالد الياسين بالذكرى الثالثة لتولي صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد مقاليد الحكم.
وأكد الياسين أنه في الذكرى الثالثة لتولي صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد مقاليد الحكم، حصدت الكويت المزيد من الإنجازات والنجاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والرياضية نتيجة خطط ورؤى استراتيجيات وتطلعات لمستقبل وطن يسير على درب التميز والنجاحات التي شهدت حزمة من الإنجازات.
وأضاف أن الكويت بقيادة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد نجحت في الانطلاق بخطوات مدروسة من خلال ديبلوماسية واعية وسياسة خارجية مشهود لها على مستوى العالم ومساهمتها في القضايا الإقليمية والدولية ومد يد العون لجميع المحتاجين والفقراء.
وأشاد الياسين بدور الكويت في دعم العمل العربي المشترك ودورها الفعال في دعم الشباب وتنمية قدراتهم للمساهمة في نهضة بلدانهم من خلال الاستثمار في العنصر البشري بعدة مجالات منها التعليم وغيرها، مثمنا توجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد في هذا الشأن.

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