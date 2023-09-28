السكنية تمدد موعد إقفال مناقصة المباني العامة بالمطلاع إلى 2 أكتوبر

(MENAFN
- Al-Anbaa) عاطف رمضان
علمت «الأنباء» أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية عدلت موعد إقفال مناقصة مشروع عقد إنشاء وإنجاز وصيانة المباني العامة الخاصة بـ 4 ضواحي N5 وN6 وN7 وN9 في مدينة المطلاع السكنية ليكون 2 أكتوبر المقبل.
وهذا المشروع الذي تنفذه المؤسسة يشترط في الشركات المحلية التي تنفذ أعمال المباني العامة فيه ألا يقل رأسمال الشركة عن 5 ملايين دينار وأن يكون مضى على تأسيسها أكثر من 10 سنوات، وأن يكون لدى المناقص خبرة سابقة مماثلة لطبيعة أعمال المناقصة، وأن يكون نفذ مشاريع عن طريق الجهات الحكومية في الكويت خلال آخر 10 سنوات، لأعمال مماثلة لموضوع العقد قيمتها لا تقل عن 5 ملايين.
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