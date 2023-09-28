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السكنية تمدد موعد إقفال مناقصة المباني العامة بالمطلاع إلى 2 أكتوبر

9/28/2023 11:34:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
علمت «الأنباء» أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية عدلت موعد إقفال مناقصة مشروع عقد إنشاء وإنجاز وصيانة المباني العامة الخاصة بـ 4 ضواحي N5 وN6 وN7 وN9 في مدينة المطلاع السكنية ليكون 2 أكتوبر المقبل.
وهذا المشروع الذي تنفذه المؤسسة يشترط في الشركات المحلية التي تنفذ أعمال المباني العامة فيه ألا يقل رأسمال الشركة عن 5 ملايين دينار وأن يكون مضى على تأسيسها أكثر من 10 سنوات، وأن يكون لدى المناقص خبرة سابقة مماثلة لطبيعة أعمال المناقصة، وأن يكون نفذ مشاريع عن طريق الجهات الحكومية في الكويت خلال آخر 10 سنوات، لأعمال مماثلة لموضوع العقد قيمتها لا تقل عن 5 ملايين.

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