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لجنة التعاون الزراعي والأمن الغذائي لدول مجلس التعاون عقدت اجتماعها الـ 34 في سلطنة عمان

9/28/2023 11:34:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمد راتب
عقدت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعها الوزاري الـ 34 للجنة التعاون الزراعي والأمن الغذائي لعام 2023، وذلك في العاصمة العمانية مسقط، حيث ناقش الاجتماع قانون نظام الحجر الزراعي الموحد وقانون نظام البذور والتقاوي والشتلات، واللائحة التنفيذية لقانون نظام الأسمدة ومحسنات التربة وكذلك قانون نظام الحجر البيطري.
حضر الاجتماع مدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالتكليف م. ناصر تقي الذي أكد على الدور المهم والمحوري الذي تلعبه لجنة التعاون الزراعي والأمن الغذائي بمجلس التعاون منذ نشأتها، مشيرا إلى حرص الهيئة على دعم أواصر التعاون والتكامل في مجالي الزراعة والأمن الغذائي والتأكيد على ضرورة بحث كل ما يخص تطوير وتفعيل القرارات والقوانين بشأن توطيد التعاون والتنمية.
ولفت إلى أن الاجتماع أوصى بمجموعة من التوصيات أهمها مناقشة جامعة الدول العربية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية لمبادرة خاصة لدعم الاحتياجات العاجلة للقطاع الزراعي ووضع ترتيبات مشتركة من أجل التنسيق لتحقيق أمن غذائي موحد لدول مجلس التعاون الخليجي.

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