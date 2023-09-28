المرأة للتنمية الشروع في إستراتيجية عربية - عالمية بشأن السلام والأمن يكون للنساء دور أساسي فيها

الجوعان: ضرورة الاعتراف بالمشاركة الكاملة للمرأة في عمليات السلام والنهوض بها كأطراف ومشاركات ووسيطات

اختتم معهد المرأة للتنمية والسلام فعالياته بمناسبة يوم السلام العالمي، حيث اجتمع أعضاء الشبكة العربية للمرأة والسلام في إطار اليوم الثالث والختامي للاتفاق على الهيكل التنظيمي للشبكة واللجان التأسيسية.

وافتتحت رئيسة معهد المرأة للتنمية والسلام ورئيسة شبكة المرأة العربية للسلام كوثر الجوعان الاجتماع المغلق لأعضاء الشبكة بحضور د.مكفولة اكاط مستشار رئيس الوزراء بجمهورية موريتانيا ونائب رئيس الشبكة.

وألقت الجوعان كلمة رحبت فيها بالحضور في الكويت أرض السلام، مضيفة أن قرار مجلس الأمن الدولي 1325 الذي اعتمد سنة 2000 بشأن المرأة والسلام والأمن يتضمن أحكاما محددة لمفاوضات وأحكام واتفاقات السلام، وأول إطار عالمي حول المرأة والسلام والأمن، كما أنه يفرض مشاركة المرأة في السلام والتنمية.

وأوضحت أن هذا القرار الذي يحمل عنوان المرأة والسلام والأمن يرتكز على 4 ركائز مهمة هي: الحماية - الوقاية - المشاركة وبناء السلام - الرفاهية للتعامل مع السلام، مشيرة إلى أنه إذا كانت هناك إنجازات تحققت في مجال وصول المرأة إلى عمليات السلام والمشاركة فيها، فلايزال هناك الكثير الذي ينبغي عمله ومع الأسف لاتزال المرأة مستبعدة إلى حد كبير من المشاركة في عمليات السلام والوساطة، ونتيجة لذلك فإن المنظورات غائبة عن اتفاقات السلام الناشئة على الرغم من الدور المهم الذي تقوم به المرأة في تعزيز السلام والحوار السلمي وإنهاء الأعمال القتالية في كثير من الصراعات المسلحة، فما الذي يمكن أن تسهم به المرأة والجهات الفاعلة الخارجية كالشبكات الإقليمية في التصدي لتهميش المرأة بل والاستبعاد من المشاركة في عمليات السلام؟

وتابعت الجوعان: من هنا وجدنا نحن شعارنا ومسارنا السلام عدم ترك المرأة خارج تلك العمليات ووجدنا أيضا أنه مناسبة جيدة لتحقيق المزيد من الأهداف الاستراتيجية في تحقيق الاتفاقات والآليات وفق أهدافنا المشتركة وإطلاق شبكتنا كوسيطات للسلام أولا لمعالجة مسألة محدودية مشاركة المرأة وإمكانية وصولها إلى عمليات السلام عن طريق تعزيز ودعم مشاركة المرأة في مفاوضات السلام على جميع المستويات والمراحل سواء من خلال التعبير عن أصوات المرأة وثانيا الدعوة إلى عمل أكثر شمولية والإصلاح بمشاريع مشتركة وتبادل الخبرات أو إقامة العلاقات مع شبكات وسيطات أخرى ومن هنا فإن الاعتراف بالمشاركة الكاملة للمرأة في عمليات السلام والنهوض بها بشكل نشط كأطراف ومشاركات ووسيطات لتكون جميعا أداة فاعلة في مختلف مناطق الأزمات والصراعات.

كما ألقت مي عجلان من جمهورية مصر العربية مقررة الشبكة البيان الختامي الذي اشتمل على عدد من التوصيات، منها: مناشدة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط تتضمن الشروع في استراتيجية عربية - عالمية بشأن السلام والأمن يكون للمرأة دور أساسي فيها بجانب إشراك المرأة المؤهلة والمهتمة بالسلام في جميع مراحل بناء وصنع السلام والمفاوضات أسوة بالدور الذي تقوم به هيئة الأمم المتحدة في إشراك النساء في مفاوضات السلام في بعض الدول، وإنشاء فريق وساطة عربي تحت مظلة الشبكة العربية للمرأة والسلام وضرورة العمل على إحياء المنظومة الأسرية لتربية وتنشئة الأبناء، وتسليط الضوء وإيلاء الاهتمام بالبعد النفسي لضحايا الدول المتأثرة بالنزاعات، وضرورة التركيز على مدخل الإنذار المبكر والوقاية في توعية الدول بمخاطر الحروب والنزاعات وآليات حماية النساء، وتوثيق التجارب الرائدة للمرأة داخل المنطقة العربية كمثال يحتذى، هذا بالإضافة إلى مناشدة مجلس وزراء التربية والتعليم العربي تضمين مناهج التربية الوطنية «مادة ثقافة السلام» والعمل على تفعيل النظم والمؤسسات التربوية لاستعادة دورها الرائد في التوعية والتنشئة، وكذلك عقد اللقاءات الدورية والمؤتمرات والمشاركة الفاعلة فيها.