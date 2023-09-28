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الهلال الأحمر مساعدات الكويت للمغرب امتداد لتاريخها الإغاثي الطويل

9/28/2023 11:34:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)
  • الحساوي: خدمات الجمعية طالت أكثر من 100 دولة حول العالم


قالت جمعية الهلال الأحمر الكويتية، إن مهمتها الحالية في المغرب لمساعدة المتضررين من الزلزال المدمر الأخير هي امتداد لتاريخ الكويت الطويل في تقديم مساعدات الإغاثة وجزء من واجبها الإنساني.
وقال نائب رئيس الجمعية أنور الحساوي في لقاء مع «كونا» خلال ترؤسه وفد الجمعية الذي قام بتوزيع مساعدات على متضرري زلزال الحوز بالمغرب، إن دور جمعية الهلال الأحمر الكويتية مازال يتسع ويشع على العالم. وأضاف أن الجمعية التي تأسست عام 1966 بمبادرة مدنية من ثلة من خيرة رجالات الكويت لم تتوقف عن التوسع واستهداف مختلف المناطق والفئات المتضررة جراء الكوارث والأزمات حتى وصلت إلى أقاصي الأرض «مقتفية أنين الجوعى والمكلومين والمنكوبين».
وأوضح أن خدمات الجمعية طالت أكثر من 100 دولة حول العالم، مشيرا إلى عشرات المشاريع والمبادرات التي قدمتها الجمعية في مجالات الصحة والتعليم والتنمية.
كما ساهمت الجمعية في إشاعة قيم العمل التطوعي بالمجتمع الكويتي كقيمة إنسانية وحضارية في بناء المجتمعات وتقدم الدول، منوها بوعي الكويتيين بأهمية هذه القيمة التي توارثوها أبا عن جد «حتى أضحوا مضرب مثل في الاتصاف بها».
وأكد أن الفضل في ذلك يعزى بعد الله عز وجل إلى الدعم المتواصل الذي مازالت تقدمه «قيادتنا السياسية الرشيدة لعمل الجمعية» إضافة إلى الإرادات الطيبة للكويتيين الذين آمنوا بنبل الرسالة التي تنشدها الجمعية فبادروا إلى احتضانها ودعمها.
وكان الحساوي قد أشرف الثلاثاء الماضي على توزيع شحنة أولى من المساعدات على منكوبي زلزال الحوز بالمغرب وذلك بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر المغربية والسلطات المحلية بالمناطق المتضررة على أن تليها شحنة أخرى في الأيام القادمة.
كما بحث مع السلطات المحلية في المناطق المتضررة إمكانية مساهمة الجمعية في تجهيز بعض المراكز الصحية والمؤسسات المدرسية بالاحتياجات الأساسية وتوفير بعض الأغطية والخيام ومستلزمات العيش الضرورية، وذلك بناء على أولويات وحاجيات السكان المتضررين.

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