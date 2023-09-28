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رئيس البرلمان العربي المزيد من التقدم والازدهار للكويت

9/28/2023 11:34:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) رفع رئيس البرلمان العربي عادل العسومي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بمناسبة الذكرى الثالثة لتولي صاحب السمو مقاليد الحكم، سائلا الله عز وجل أن يشمل صاحب السمو بالصحة والعافية، وأن يعيد هذه المناسبة العزيزة أعواما عديدة ومديدة. واستذكر رئيس البرلمان العربي بهذه المناسبة الإنجازات التنموية الشاملة التي تحققت في الكويت بالمجالات كافة، وذلك بفضل القيادة والسياسة الحكيمة لصاحب السمو والرؤية السديدة، داعيا الله أن يمن على الكويت بمزيد من التقدم والازدهار والأمن والاستقرار واستكمال مسيرة المنجزات التي تحققت، والتي سيسجلها التاريخ بأحرف من نور. وثمن رئيس البرلمان العربي الدور الرائد الذي تقوم الكويت بقيادة صاحب السمو الأمير في المنطقة العربية، خاصة أن العالم يموج بالكثير من التحديات السياسية والاقتصادية، وذلك من خلال نهجها الحكيم وديبلوماسية رائدة بالسعي نحو تعزيز التضامن العربي المشترك والمساهمة الحثيثة في درء الخلافات، وهو ما انعكس في تعزيز مكانتها المتميزة وحضورها الفاعل بمحيطها العربي والإقليمي والدولي، متمنيا للكويت وقيادتها وشعبها العزيز دوام الأمن والتقدم.

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