Friday, 29 September 2023 09:37 GMT

فيصل الحمود عطاءات أمير العفو والتسامح ورجاحة عقله وسعة صدره شملت مختلف المجالات

9/28/2023 11:34:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) هنأ المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود بالذكرى الثالثة لتولي صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد مقاليد الحكم في البلاد.
وأكد الشيخ فيصل الحمود أن لذكرى يوم تولي صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد مقاليد الحكم وقعا في نفوسنا يعيدنا إلى صفحات لا تنسى من تاريخ كان صاحب السمو شريكا أصيلا في صناعته لتبقى البلاد عنوان استقرار ورخاء.
وأضاف: إننا نستذكر جميع العطاءات بالأيادي البيضاء والقلب النقي التي يتمتع بها أمير العفو والتسامح ودوره البناء ورجاحة عقله وسعة صدره التي شملت مجالات شتى ومحطات مختلفة وضع من خلالها أهم البصمات على مسيرة النهوض بالكويت وأهلها.
وفي هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا، نعاهد سموه على استمرار السمع والطاعة بالعسر واليسر بالمنشط والمكره وبالولاء والفداء والوفاء والعطاء للمصير الخير النير تحت ظل قيادة صاحب السمو الأمير، متمنيا دوام الصحة والعافية لسموه، وأن يعينه الله على استكمال مسيرة خير جذورها راسخة في الأرض وفروعها ممتدة إلى ما شاء الله.

MENAFN28092023000130011022ID1107161604

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث