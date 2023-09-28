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الغذاء والتغذية حددت مواعيد الدوام المرن

9/28/2023 11:34:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حنان عبدالمعبود
في إطار تطبيق الدوام المرن بجميع الوزارات والهيئات، أصدرت رئيس مجلس الادارة والمدير العام في الهيئة العامة للغذاء والتغذية د.ريم الفليج قرارا بشأن تحديد مواعيد العمل الرسمية بالهيئة بنظام الدوام المرن.
ونص القرار على أن تكون مواعيد العمل الرسمية في الهيئة العامة للغذاء والتغذية مرنة خلال الأيام من الأحد حتى الخميس بواقع 7 ساعات وفقا لأحكام هذا القرار.
وتضمن القرار كذلك أن تكون بداية الدوام من الساعة السابعة حتى الساعة التاسعة صباحا ويسمح للموظف بالحضور في أي وقت خلالها، على أن ينصرف بعد استكمال 7 ساعات عمل حسب موعد حضوره، وذلك مع عدم الإخلال بفترة السماح المقررة.
واستثنى القرار الموظف المشمول بتخفيف ساعات العمل، حيث جاء بنص القرار في البند الثالث ألا تطبق أحكام القرار بالمادة الثانية على الموظف المشمول بتخفيف ساعات العمل لأي سبب من الأسباب المقررة قانونا، كما لا تطبق على الخاضعين لنظام التغيب الجزئي من دون أجر، وتكون مواعيد العمل الرسمية بالنسبة لهم والتي يتم احتساب التخفيف أو التغيب الجزئي على أساسها من السابعة والنصف صباحا حتى الساعة الثانية والنصف ظهرا.

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