علي صفر لـ الأنباء لجنة مشتركة دائمة لتنفيذ حملات تفتيشية على سكن العزاب

تسجيل مخالفة لأصحاب الأعمال وإيقاف ملف الشركة في حال تكرار مخالفات العمالة



بشرى شعبان

كشف مراقب الصحة والسلامة المهنية في الهيئة العامة للقوى العاملة م.علي صفر في تصريح خاص لـ«الأنباء» عن أن حملات التفتيش على سكن العزاب المخالفين تشمل جميع مناطق السكن الخاص والنموذجي في المحافظات الست.

وقال صفر: إن الحملات التفتيشية تنفذها مجموعة من المفتشين التابعين للجهات الحكومية المعنية من الهيئة العامة للقوى العاملة، وبلدية الكويت ووزارات الأشغال والكهرباء والماء والداخلية - قطاع الامن العام، والهيئة العامة للبيئة، وكل جهة تقوم باتخاذ الاجراءات القانونية المتبعة من قبلها لإخطار المخالفين.

وحول المخالفات المرصودة، لفت إلى رصد اعداد من المخالفات لدى بلدية الكويت كمنسق عام للحملة، واعتمد آلية عمل الحملة على البلاغات والشكاوى الواردة عن طريق الخط المباشر والجولات التفتيشية المفاجئة لتلك المواقع السكنية واتخاذ الإجراء القانوني، وبالنسبة للهيئة العامة للقوى العاملة فإنه يتم تسجيل مخالفة لأصحاب العمل وفقا لقانون السكن رقم 199/2010 وإيقاف ملف الشركة في حال تكرار المخالفة.

وبشأن مدة الحملات التفتيشية أكد أن لجنة التفتيش المشتركة ستكون دائمة ومستمرة حتى يتم القضاء على ظاهرة سكن العزاب التي تزعج سكان المناطق النموذجية والعائلات، وذلك حفاظا على سلامة وأمان الوطن والمواطن والمقيم على أرض الكويت ولما لذلك من أبعاد اجتماعية وأمنية مهمة.