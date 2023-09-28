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الطرق تغلق شارع جاسم الوزان على القاهرة السبت

9/28/2023 11:34:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
قالت الهيئة العامة للطرق والنقل البري إنها وبالتعاون مع الإدارة العامة للمرور ستقوم بإغلاق مؤقت لمدة يوم «24 ساعة» لمدخل ومخرج شارع جاسم محمد الوزان على شارع القاهرة في منطقة المنصورية يوم السبت 30 سبتمبر، وذلك لعمل طبقة الأسفلت السطحية للطريق النهائي بالمنطقة.

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