الطرق تغلق شارع جاسم الوزان على القاهرة السبت
التاريخ
9/28/2023 11:34:39 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) عاطف رمضان
قالت الهيئة العامة للطرق والنقل البري إنها وبالتعاون مع الإدارة العامة للمرور ستقوم بإغلاق مؤقت لمدة يوم «24 ساعة» لمدخل ومخرج شارع جاسم محمد الوزان على شارع القاهرة في منطقة المنصورية يوم السبت 30 سبتمبر، وذلك لعمل طبقة الأسفلت السطحية للطريق النهائي بالمنطقة.
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