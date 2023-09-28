القنصلية المصرية تفتح أبوابها خلال العطلة لاستقبال الراغبين في عمل توكيلات لمرشحي الرئاسة

(MENAFN
- Al-Anbaa) أسامة أبوالسعود
أعلنت قنصلية جمهورية مصر العربية بالكويت أنها ستفتح أبوابها خلال 3 أيام لاستقبال أبناء الجالية الراغبين في عمل نماذج تأييد (توكيلات) الخاصة بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية، بدون رسوم مع إحضار أصل وصورة جواز السفر المصري الساري - أو - أصل وصورة بطاقة الرقم القومي المصري السارية وذلك وفقا للمواعيد التالية:
الجمعة 29 الجاري من الساعة 9 صباحا إلى 2 ظهرا، السبت 30 الجاري من الساعة من 9 صباحا إلى 2 ظهرا.
وأكدت القنصلية المصرية بالبلاد أنها ترحب باستقبال أبناء الجالية الراغبين في عمل نماذج التأييد بدون موعد مسبق خلال مواعيد العمل الرسمية باقي أيام الأسبوع.
MENAFN28092023000130011022ID1107161599
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.