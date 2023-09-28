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القنصلية المصرية تفتح أبوابها خلال العطلة لاستقبال الراغبين في عمل توكيلات لمرشحي الرئاسة

9/28/2023 11:34:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة أبوالسعود
أعلنت قنصلية جمهورية مصر العربية بالكويت أنها ستفتح أبوابها خلال 3 أيام لاستقبال أبناء الجالية الراغبين في عمل نماذج تأييد (توكيلات) الخاصة بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية، بدون رسوم مع إحضار أصل وصورة جواز السفر المصري الساري - أو - أصل وصورة بطاقة الرقم القومي المصري السارية وذلك وفقا للمواعيد التالية:
الجمعة 29 الجاري من الساعة 9 صباحا إلى 2 ظهرا، السبت 30 الجاري من الساعة من 9 صباحا إلى 2 ظهرا.
وأكدت القنصلية المصرية بالبلاد أنها ترحب باستقبال أبناء الجالية الراغبين في عمل نماذج التأييد بدون موعد مسبق خلال مواعيد العمل الرسمية باقي أيام الأسبوع.

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