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النصرالله التنظيم الجيد للأنشطة والفعاليات يسهم في تحقيق أهداف التسويق والتواصل

9/28/2023 11:34:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ندى أبونصر
أكد رئيس مجلس إدارة جمعية العلاقات العامة الكويتية جمال النصرالله أن الهدف من الدورة التدريبية بعنوان «الأساليب الحديثة في تنظيم الأنشطة والفعاليات» البحث في مختلف جوانب تنظيم الفعاليات، من التخطيط إلى التنفيذ والتقييم، مشيرا الى أنها تسعى إلى تزويد المشاركين بالمهارات والأدوات اللازمة لتنظيم فعاليات ناجحة ولافتة للانتباه.
جاء ذلك خلال الدورة التدريبية الرابعة التي أقيمت ضمن ملتقى العلاقات العامة الرقمية «آفاق وتوقعات» والذي تنظمه جمعية العلاقات العامة في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا.
وقال النصرالله إن تنظيم الفعاليات يعتبر جزءا مهما من استراتيجيات التسويق والتواصل للمنظمات والشركات، مشددا على أهمية التزود بالمهارات الضرورية لتخطيط وتنظيم فعاليات مميزة، مبينا دور التنظيم الجيد للفعاليات في تحقيق أهداف التسويق والتواصل وإدارة عمليات التسجيل وتسهيل عملية الحضور والتواصل مع المشاركين.
وتطرق خلال حديثه إلى دور التخطيط السليم في إنجاح الفعاليات وتحديد الأهداف والرسالة المطلوبة وتنسيق وتنفيذ البرنامج والأنشطة، بالإضافة إلى تحليل اتجاهات الجمهور المستهدف وتوقع احتياجاتهم وتفضيلاتهم، وإدارة المتحدثين والمشاركين وحل المشكلات التي قد تنشأ بينهم، وجمع الملاحظات وتقييم مدى نجاح الفعالية، مؤكدا أهمية اختيار المكان المناسب لنوع الفعالية.
وذكر أن من أهم مقومات النجاح أيضا التخطيط لتجهيزات الصوت والضوء والتقنيات اللازمة وتحليل الأداء واستخلاص الدروس للاستفادة منها في الفعاليات المستقبلية، مع الحرص على تحديد الجدول الزمني للفعالية وترتيب الفقرات والجلسات.

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