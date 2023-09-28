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القمر العملاق يزين سماء الكويت اليوم

9/28/2023 11:34:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)
  • تزايد فرص سقوط الأمطار الخريفية في الثلث الأخير من موسم الصرفة منتصف أكتوبر


قال مركز العجيري العلمي إن موسم سهيل سيدخل في آخر منزلة من منازله الأربعة والمعروفة باسم «الصرفة» في 3 أكتوبر المقبل.
وأشار المركز في بيان صحافي إلى أن عدد أيام نجم الصرفة 13 يوما وتمتد حتى منتصف الشهر المقبل، فيما جاءت تسميته بهذا الاسم نسبة إلى انصراف الحر خلاله والبدء في الشعور بتغيرات الطقس وتقلباته، مشيرا إلى أن دخول الكويت في المنقلب الخريفي كان منذ 23 الجاري.
وأضاف المركز أن ساعات الليل خلال الصرفة تتجاوز ساعات النهار، حيث تصل ساعاته إلى 12 ساعة و30 دقيقة في نهايته. ولفت إلى أنه خلال الثلث الأخير من «الصرفة» تكون فرص هطول الأمطار، وتعرف باسم الأمطار الخريفية ويأتي بعدها مباشرة موسم «الوسم» الذي يعتبر أفضل وقت لهطولها الذي يستمر لـ 52 يوما.
وذكر المركز أنه في نهاية موسم سهيل موعد انتهاء موسم الغوص «القفال» وعودة جميع الغواصين من رحلة البحث عن اللؤلؤ.
وفي سياق آخر، بين المركز أن عشاق الفلك على موعد اليوم الجمعة لرؤية قمر عملاق آخر خلال شهر واحد، وذلك بعد ظهور القمر مكتملا بشكل ساطع نهاية أغسطس الماضي.

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