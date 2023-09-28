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أحمد الفهد نجدد العهد والولاء والوفاء بمواصلة العمل والبذل لخدمة وطننا والدفاع عنه

9/28/2023 11:34:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بعث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد ببرقية تهنئة إلى صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد بمناسبة الذكرى الثالثة لتولي سموه مقاليد الحكم بالبلاد، هذا نصها:
صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة
الشيخ نواف الأحمد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
يشرفني باسمي ونيابة عن منتسبي وزارة الدفاع أن نرفع لمقام سموكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى الثالثة لتولي سموكم مقاليد الحكم بالبلاد، سائلين المولى جلت قدرته أن يسدد خطاكم ويمدكم بعونه وتوفيقه لقيادة بلدنا الحبيب وشعبنا الكريم نحو المزيد من التقدم والرخاء والازدهار في مختلف المجالات.
كما نجدد لسموكم العهد والولاء والوفاء على مواصلة العمل والبذل والعطاء لخدمة وطننا المعطاء والدفاع عنه، وحفظ أمنه واستقرار وسلامة أرضه وبحره وسمائه، وبذل الغالي والنفيس في سبيله، متضرعين للمولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العزيزة على سموكم بالخير والصحة والعافية، وعلى كويتنا الغالية وشعبها الوفي بالعزة والرفعة في ظل القيادة الحكيمة والتوجيهات السديدة لسموكم وسمو ولي عهدكم الأمين، حفظكما الله ورعاكما.
وكل عام وسموكم بخير.

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