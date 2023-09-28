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محافظ الأحمدي مهنئا صاحب السمو التوفيق والسداد الدائمان لمواصلة قيادة مسيرة الخير

9/28/2023 11:34:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) رفع محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد أسمى آيات التهاني القلبية والتبريكات مقرونة بأخلص معاني الولاء والانتماء والوفاء والدعوات القلبية المخلصة بموفور الصحة والعافية وطول العمر، إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، بمناسبة حلول الذكرى السعيدة العزيزة الثالثة لتولي سموه مقاليد الحكم.
وأضاف الخالد: نرجو من المولى جل وعلا لسموه التوفيق والسداد الدائمين لمواصلة قيادة مسيرة الخير والعطاء كخير خلف لخير الأسلاف المغفور لهم بإذن الله تعالى أصحاب السمو أمراء الكويت الراحلين طيب الله ثراهم أجمعين، لأجل بلوغ المزيد من الرفعة والمجد وعلو الشأن لوطننا الحبيب على الصعد كافة، والوصول به لأسمى مراتب التقدير الدولي وتحقيق التقدم والازدهار والأمن والأمان والاستقرار المنشود. وقال محافظ الأحمدي: نبتهل إلى الله سبحانه أن يحفظ سموه للكويت ولنا على الدوام، نعم الوالد والقائد والمعلم، وأن يشهد وطننا الغالي في عهده الميمون المزيد من علو الشأن، والخطوات الوثابة لأجل مستقبل أكثر إشراقا، تتحقق فيه الطموحات في ظل الرعاية السامية الحكيمة لسموه أبقاه الله، إنه نعم المجيب.

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