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فيصل النواف منتسبو الحرس يجددون العهد والولاء والوفاء بمواصلة العمل على خدمة الوطن

9/28/2023 11:34:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بعث نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل نواف ببرقية تهنئة إلى مقام صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد بمناسبة الذكرى الثالثة لتولي سموه مقاليد الحكم.
وقال الحرس الوطني، في بيان صحافي، إن الشيخ فيصل النواف عبر في البرقية، عن أصدق التهاني وأخلص التبريكات بمناسبة الذكرى الثالثة لتولي صاحب السمو مقاليد الحكم، سائلا المولى العلي القدير أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية لمواصلة مسيرة الخير والنماء للوطن العزيز، كما دعا المولى عز وجل أن يديم نعمتي الأمن والاستقرار والرخاء على وطننا الغالي والشعب الكويتي الوفي تحت ظل القيادة الحكيمة لسموه بمؤازرة أخيه سمو ولي العهد الأمين، حفظه الله.
وأكد الشيخ فيصل النواف، أن منتسبي الحرس الوطني يجددون لسموه العهد والولاء والوفاء على مواصلة العمل والبذل والعطاء لخدمة الوطن المعطاء والدفاع عنه وحفظ أمنه واستقراره وبذل الغالي والنفيس من أجل الدفاع عنه.



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