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النائب الأول منتسبو الداخلية سيظلون سدا منيعا لكل من يحاول العبث بأمن واستقرار الكويت

9/28/2023 11:34:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بعث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد ببرقية تهنئة إلى مقام صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد بمناسبة الذكرى الثالثة لتولي سموه مقاليد الحكم في البلاد.
وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحافي إن الشيخ طلال الخالد أعرب في البرقية بالأصالة عن نفسه ونيابة عن جميع منتسبي وزارة الداخلية عن أسمى آيات التهاني وأصدق المباركات بمناسبة الذكرى الثالثة لتولي سموه مقاليد الحكم في البلاد، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يسدد خطاكم ويمدكم بعونه وتوفيقه لقيادة بلدنا الحبيب. كما أعرب عن الفخر والاعتزاز بإنجازات سموه المشهودة وسعيه الدؤوب من أجل إعلاء مكانة كويتنا الغالية على الصعد كافة داخليا وخارجيا وحماية أمنها واستقرارها وضمان كرامة شعبها الوفي.
وأضاف أن منتسبي الوزارة يجددون بهذه المناسبة العهد بالولاء والفداء والوعد لسموه بمواصلة العمل والبذل والعطاء لخدمة وطننا المعطاء والدفاع عنه، مشيرا إلى أنهم سيظلون بعون الله كما يعهدهم سموه سدا منيعا لكل من يحاول العبث أو المساس بأمن واستقرار الكويت واضعين نصب أعينهم التوجيهات السديدة والرشيدة من لدن سموه الكريم.
ودعا المولى عز وجل بأن يحفظ الله سموه بعنايته ورعايته وأن يديم على الوطن العزيز أمنه واستقراره وازدهاره في ظل قيادة سموه الحكيمة والرشيدة.

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