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لطلاب الجامعات الجدد.. تعرف على خطوات استخراج كارنيه الكلية

9/28/2023 11:27:28 PM
(MENAFN- Youm7) تقدم الجامعات المصرية العديد من الخدمات لطلاب الجامعات سواء المستجدين أو الطلاب القدامى بداية من منظومة التسكين للطلاب المغتربين ودعم للأنشطة الطلابية وخدمات تقدم للطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة، فضلا عن الأنشطة الطلابية، وإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية، إضافة إلى خدمات الدعم الطلابى من خلال التكافل الطلابى سواء فى صورة دعم المصروفات الدراسية أو الخدمات الأخرى المتعلقة بالكتب الدراسية.



ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية عدد من الخدمات التي تتيحها الجامعات للطلاب وإجراءات الحصول عليها.



إجراءات استخراج كارنية الكلية

- يحضر الطالب نسخة من إيصال السداد لمسئول شئون الطلاب بالكلية المقيد بها الطالب مرفقا به صورة شخصية

- يتم تسجيل رقم إيصال السداد فى كارت المصروفات الخاص بالطالب بواسطة مسئول شئون الطلاب ويستخرج الكارنية ويسلم للطالب.



إجراءات استخراج بدل فاقد كارنية الكلية فى حالة فقد الطالب الكارنية

- تحرير مذكرة بفقد الكارنيه لدى مسئول أمن الكلية

- توقع المذكرة من مسئول شئون الطلاب بالكلية

- يتم سداد رسوم فقد الكارنية عبر رابط خدمات الكلية والدفع بموجب الكود الخاص

- التوجه لإدارة شئون الطلاب لاستخراج الكارنية.



إجراءات إثبات القيد ببطاقة الرقم القومي

- يحضر الطالب الإستمارة من مكتب السجل المدنى

- تسدد الرسوم المقررة إلكترونيا ويقدم إيصال السداد للمسئول المختص

- يقوم المختص بمراجعة البيانات واعتماد الإستمارة وتوقيعها من مدير الإدارة وتختم بشعار الجمهورية وتسلم للطلاب.







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