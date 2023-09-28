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2630 متحدثا بجلسات الحوار الوطنى بمرحلته الأولى وأكثر من 1500 مقترح

9/28/2023 11:27:26 PM
(MENAFN- Youm7) رصد إنفوجراف صادر عن إدارة الحوار الوطنى ، أرقام وإحصائيات الحوار في المرحلة الأولى، جاء فيه أن إجمالي عدد الجلسات 90 جلسة، وأن إجمالى ساعات العمل 347 ساعة، وأن إجمالى المتحدثين أكثر من 2630 متحدثا، وأعداد المقترحات أكثر من 1500 مقترح.

كما رصد الإنفوجراف إحصائيات عمل الأمانة الفنية للحوار الوطنى، موضحا أن عدد أعضاء الأمانة الفنية 70 شابا وشابة، وأن عدد ساعات العمل لكل فرد أكثر من 7 آلاف ساعة، وأن متوسط عدد ساعات العمل اليومية 18 ساعة يوميا.

وأشار إلى أن عدد ساعات عمل مجلس الأمناء تجاوز 300 ساعة لكل عضو من أصل 20 عضوا بمجلس الأمناء، موضحا أن المرحلة الأولى شهدت 74 جلسة عامة و16 جلسة مغلقة.







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