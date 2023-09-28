2630 متحدثا بجلسات الحوار الوطنى بمرحلته الأولى وأكثر من 1500 مقترح

كما رصد الإنفوجراف إحصائيات عمل الأمانة الفنية للحوار الوطنى، موضحا أن عدد أعضاء الأمانة الفنية 70 شابا وشابة، وأن عدد ساعات العمل لكل فرد أكثر من 7 آلاف ساعة، وأن متوسط عدد ساعات العمل اليومية 18 ساعة يوميا.

وأشار إلى أن عدد ساعات عمل مجلس الأمناء تجاوز 300 ساعة لكل عضو من أصل 20 عضوا بمجلس الأمناء، موضحا أن المرحلة الأولى شهدت 74 جلسة عامة و16 جلسة مغلقة.



