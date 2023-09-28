رئيس الحكومة التونسية يؤكد أهمية التعاون بين بلاده والبنك الأوروبى للاستثمار

MENAFN - Youm7) أكد رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشانى أهمية التعاون المثمر بين بلاده والبنك الأوروبي للاستثمار، مشيرا إلى حرص الحكومة التونسية على مزيد تعزيز هذه الشراكة لتشمل العديد من المجالات الحيوية.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم بقصر الحكومة بالقصبة، مدير مكتب البنك الأوروبي للاستثمار بتونس "BEI" جون لوك روفيرولت، وفق بيان نشراليوم.



من جانبه أخرى، قدّم مدير مكتب البنك الأوروبي للاستثمار بتونس لرئيس الحكومة ملخص عن المشاريع التنموية التي يموّلها البنك في عدّة قطاعات كالنقل والصحة والانتقال الطاقي والبنية التحتية.

وعبّر عن الاستعداد الكامل للبنك الأوروبي للاستثمار لمرافقة تونس لتجسيد مشاريعها، لا سيما في مجال الأمن الغذائي، وتهيئة المؤسسات التربوية، وإعادة تأهيل المواقع التاريخية، إلى جانب دعم دور القطاع المالي خصوصا لمساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.





