رئيس الحكومة التونسية يؤكد أهمية التعاون بين بلاده والبنك الأوروبى للاستثمار

(MENAFN
- Youm7) أكد رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشانى أهمية التعاون المثمر بين بلاده والبنك الأوروبي للاستثمار، مشيرا إلى حرص الحكومة التونسية على مزيد تعزيز هذه الشراكة لتشمل العديد من المجالات الحيوية.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم بقصر الحكومة بالقصبة، مدير مكتب البنك الأوروبي للاستثمار بتونس "BEI" جون لوك روفيرولت، وفق بيان نشراليوم.
من جانبه أخرى، قدّم مدير مكتب البنك الأوروبي للاستثمار بتونس لرئيس الحكومة ملخص عن المشاريع التنموية التي يموّلها البنك في عدّة قطاعات كالنقل والصحة والانتقال الطاقي والبنية التحتية.
وعبّر عن الاستعداد الكامل للبنك الأوروبي للاستثمار لمرافقة تونس لتجسيد مشاريعها، لا سيما في مجال الأمن الغذائي، وتهيئة المؤسسات التربوية، وإعادة تأهيل المواقع التاريخية، إلى جانب دعم دور القطاع المالي خصوصا لمساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
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