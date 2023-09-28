الشرطة اللبنانية: مُطلق النار على السفارة الأمريكية عامل توصيل

MENAFN - Youm7) كشفت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بلبنان (الشرطة اللبنانية) تفاصيل حادث إطلاق النار على مبنى السفارة الأمريكية في منطقة عوكر شمالي العاصمة اللبنانية بيروت في 20 من شهر سبتمبر الجاري حين قام شخص مجهول الهوية بإطلاق النار والفرار إلى جهة غير معلومة.

وأوضحت المديرية -في بيان صحفي الخميس- أن المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان وجه شعبة المعلومات بإجراءاتها الاستعلاميّة والفنية والتقنية لكشف ملابسات هذه الحادثة الخطيرة.

وأضافت أن الشعبة قامت بجهود استثنائية على مدى خمسة أيام متواصلة، حيث تمكنت من تحديد هوية الفاعل وإلقاء القبض عليه يوم الاثنين الماضي بعملية نوعية خاطفة في الضاحية الجنوبية لبيروت وتحديدا منطقة الكفاءات.

وأشارت إلى أن التحريات أكدت أن المتهم لبناني الجنسية من مواليد عام 1997، كما تم ضبط دراجته النارية والحقيبة الخاصة بإحدى شركات التوصيل، وبندقية الكلاشنكوف المستخدمة في إطلاق النار على مبنى السفارة الأمريكية.

وأكدت المديرية أن المتهم اعترف بقيامه بإطلاق العيارات النارية باتجاه حائط مبنى السفارة الأمريكية، موضحا أن سبب إقدامه على ذلك يعود إلى حادثة حصلت معه أمام السفارة الأمريكية منذ حوالي شهرين حين كان يقوم بتوصيل طلبية طعام بصفته سائق لدى إحدى شركات التوصيل، وبوصوله إلى مدخل السفارة المذكورة تعرض لإهانة من قبل أحد عناصر الأمن، فقام بتسليم الطلبية وغادر وقرر الانتقام من هذه الإهانة – على حد ما ورد ببيان المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اليوم.

وأفادت الشرطة اللبنانية بأن المتهم خلال متابعته لعمله في توصيل الطلبيات إلى محلة عوكر قام برصد واستطلاع طريق داخلية يصل من خلالها إلى مبنى السفارة من دون اجتياز الحاجز الأمني، ثم قام يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي بإحضار بندقية كلاشينكوف من منزله وبداخلها ممشط يحتوي على /30/ طلقة نارية قام بإخفائها داخل غلاف مخصّص لها ووضعه داخل حقيبة قماشية مخصصّة لنقل وإيصال طلبيات الطعام على متن دراجته النارية.

وقالت، إن المتهم وضع قبّعة قماشية على رأسه وتوجّه مباشرةً إلى عوكر بمفرده، وسلك الطريق الداخلية التي تجنّبه اجتياز الحاجز الأمني حيث ركن دراجته أمام أحد المباني السكنية المجاورة لها، وتوجّه سيراً على الأقدام باتجاه المدخل الرئيسي للسفارة وبحوزته بندقية الكلاشنكوف موضوعة داخل غلاف مخصّص لها، وقام بإخراج البندقية المذكورة بسرعة، وأطلق أعيرة نارية عدّة باتجاه حائط مبنى السفارة، ولاذ بالفرار متجها نحو منزله.

وأشارت الشرطة اللبنانية إلى أن المتهم اعترف بأنه سبق وأن أطلق النار على مبنى المديرية العامة للأمن العام في بيروت ثلاث مرات بتواريخ مختلفة خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين وذلك بعد امتناع الأمن العام عن إصدار جواز سفر له على خلفية ترحيله من بولندا ورفض حصوله على اللجوء هناك بسبب الاعتداء على ضابط بولندي.

وأفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني بتطابق نتيجة المقارنة التي أجريت على السلاح المضبوط مع المظاريف التي ضبطت في محيط مبنى السفارة الأمريكية، والمظاريف التي تم ضبطها في حوادث إطلاق النار على مبنى المديرية العامة للأمن العام.



