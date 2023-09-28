الحكومة العراقية ترسل الدفعة الأولى من المصابين فى حريق الحمدانية إلى تركيا

(MENAFN
- Youm7) أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الخميس، إرسال الدفعة الأولى من المصابين في حريق زفاف الحمدانية إلى تركيا.
وذكرت في بيان صحفي: "تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، جرى الخميس نقل الدفعة الأولى من المصابين في حادث
الحريق الأليم الذي وقع
في قضاء الحمدانية (بغديدا) للعلاج في تركيا".
وأضافت أن "الدفعة الأولى ضمت أربعة مصابين، مع مرافقيهم، وذلك بعد أن أفادت التقارير الطبية بأن وضعهم الصحي يسمح لهم بالسفر للعلاج خارج العراق".
وتابع البيان: "يرافق المصابين الأربعة فريق طبي يتألف من عشرة أشخاص يضم طبيبين وثمانية مسعفين وممرضين".
MENAFN28092023000132011024ID1107161568
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.