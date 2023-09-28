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الحكومة العراقية ترسل الدفعة الأولى من المصابين فى حريق الحمدانية إلى تركيا

9/28/2023 11:27:24 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الخميس، إرسال الدفعة الأولى من المصابين في حريق زفاف الحمدانية إلى تركيا.

وذكرت في بيان صحفي: "تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، جرى الخميس نقل الدفعة الأولى من المصابين في حادث
الحريق الأليم الذي وقع
في قضاء الحمدانية (بغديدا) للعلاج في تركيا".

وأضافت أن "الدفعة الأولى ضمت أربعة مصابين، مع مرافقيهم، وذلك بعد أن أفادت التقارير الطبية بأن وضعهم الصحي يسمح لهم بالسفر للعلاج خارج العراق".

وتابع البيان: "يرافق المصابين الأربعة فريق طبي يتألف من عشرة أشخاص يضم طبيبين وثمانية مسعفين وممرضين".


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