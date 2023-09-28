الرئيس الإماراتى يعزى فى مقتل جنود بحرينيين على الحدود السعودية اليمنية

MENAFN - Youm7) أعرب الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان عن تعازيه خلال اتصال هاتفي بملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، بمقتل ثلاثة عناصر أمنية بحرينية، إثر هجوم قرب الحدود السعودية اليمنية.

وذكرت وكالة "وام" الإماراتية أن "الرئيس محمد بن زايد آل نهيان، أجرى اتصالا هاتفيا بالملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، قدم خلاله خالص تعازيه ومواساته في شهداء قوة دفاع البحرين، ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين".

كما أعرب عن "تعازيه ومواساته لشعب البحرين الشقيق وعائلاتهم في هذا المصاب". مؤكدا "تضامن دولة الإمارات مع مملكة البحرين الشقيقة داعيا الله تعالى أن يديم أمنها وأمانها".

من جانبه أعرب الملك حمد بن عيسى، عن "شكره وتقديره للرئيس لما عبر عنه من مشاعر أخوية صادقة تجاه البحرين وشعبها". مؤكدا "عمق الأواصر الأخوية التي تجمع البلدين وشعبيهما".

وأعلن الجيش البحريني، يوم أمس الأربعاء،

وفاة جندي ثالث بعد إصابته

في الهجوم الذي وقع الاثنين الماضي، عند المنطقة الحدودية بين اليمن والسعودية.

وكانت قد استعادت البحرين، في وقت سابق،

جثتي ضابط وجندي قتلا على الحدود السعودية اليمنية يوم الاثنين الماضي، جراء هجوم من بعض الحوثيين.

ونظمت مراسم رسمية في مطار المنامة

بمشاركة حرس الشرف البحريني حضرها كبار المسؤولين العسكريين.

وأعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، في وقت سابق،

مقتل ضابط وضابط صف بحرينيين من قوة الواجب المشاركة في الحدود الجنوبية بهجوم من بعض الحوثيين.

كما أعلنت

قوة دفاع البحرين

في وقت سابق، مقتل ضابط ومجند وسقوط عدد من الجرحى جراء هجوم لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) بمسيرة على مواقع القوات البحرينية قرب الحدود السعودية اليمنية.

هذا وأكدت موسكو إدانتها للهجوم، في وقت سابق، مشيرة لمعارضتها الدائمة لأي لجوء للقوة ينجم عنه ضحايا بشرية وتدمير للبنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية ويقوض جهود السلام.