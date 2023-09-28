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ميقاتى يهنئ الكاتب أمين معلوف لانتخابه أمينًا عامًا للأكاديمية الفرنسية

9/28/2023 11:27:24 PM
(MENAFN- Youm7) وجه رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتى التهنئة للكاتب اللبناني أمين معلوف لانتخابه أمينا عاما للأكاديمية الفرنسية.

وقال ميقاتي -في برقية اليوم- أنه تلقى كسائر اللبنانيين في الداخل والخارج باعتزاز كبير خبر انتخاب معلوف أمينًا عامًا للأكاديمية الفرنسية، معتبرًا أن ثقافته متعددة الهويات ساهمت في وصوله إلى هذه المكانة الرائدة، وذلك بالإضافة إلى تجاربه الإنسانية العميقة التي أغنت مؤلفاته ودوره في نشر اللغة الفرنسية.

وأضاف ميقاتي أن لبنان تربطه علاقات وثيقة وتاريخية مع فرنسا، مؤكدا اعتزاز بلاده وفخرها بوصول أحد أبنائها من كفرعقاب -بمحافظة جبل لبنان- إلى هذه المكانة، معتبرًا أن هذا الأمر يمثل منارة إشعاع وأمل لمستقبل مشرق وخصوصًا في ظل هذه اللحظات الحرجة التي يمر بها لبنان.



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