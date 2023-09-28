ميقاتى يهنئ الكاتب أمين معلوف لانتخابه أمينًا عامًا للأكاديمية الفرنسية

(MENAFN
- Youm7) وجه رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتى التهنئة للكاتب اللبناني أمين معلوف لانتخابه أمينا عاما للأكاديمية الفرنسية.
وقال ميقاتي -في برقية اليوم- أنه تلقى كسائر اللبنانيين في الداخل والخارج باعتزاز كبير خبر انتخاب معلوف أمينًا عامًا للأكاديمية الفرنسية، معتبرًا أن ثقافته متعددة الهويات ساهمت في وصوله إلى هذه المكانة الرائدة، وذلك بالإضافة إلى تجاربه الإنسانية العميقة التي أغنت مؤلفاته ودوره في نشر اللغة الفرنسية.
وأضاف ميقاتي أن لبنان تربطه علاقات وثيقة وتاريخية مع فرنسا، مؤكدا اعتزاز بلاده وفخرها بوصول أحد أبنائها من كفرعقاب -بمحافظة جبل لبنان- إلى هذه المكانة، معتبرًا أن هذا الأمر يمثل منارة إشعاع وأمل لمستقبل مشرق وخصوصًا في ظل هذه اللحظات الحرجة التي يمر بها لبنان.
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