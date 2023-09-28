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10 أهداف للاتحادات الطلابية بالجامعات.. تعرف على التفاصيل

9/28/2023 11:27:21 PM
(MENAFN- Youm7) أيام قليلة باتت تفصلنا عن انطلاق العام الجامعي الجديد 2023/2024، حيث يبدأ 30 سبتمبر الجاري وينتهى فى يونية 2024 بإتمام امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثاني وفقا لطبيعة الدراسة فى كل كلية.



وبالتزامن مع كل عام جامعى جديد يتشكل الاتحادات الطلابية خلال النصف الأول من العام الدراسى وفقا لنص اللائحة المنظمة للاتحادات الطلابية والأنشطة الطلابية، إذ أن الاتحادات الطلابية بمثابة التنظيمات الشرعية التي تعبر عن آراء الطلاب وطموحاتهم بالجامعات والكليات والمعاهد ويمارسون من خلالها كافة الأنشطة الطلابية فى إطار التقاليد والقيم الجامعية الأصلية وهى التي ترعى مصالحهم وتقوم على تنظيم النشاط الطلابى وكفالة ممارسته وتمثيل الطلاب أمام الجهات المعنية، وتعتبر الأنشطة الطلابية كل الأنشطة التي يمارسها الطلاب والتي تشمل الأنشطة الرياضية والثقافية والإعلامية والفنية والاجتماعية والرحلات والجوالة والخدمة العامة وأنشطة الأسر.




ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية أهداف الاتحادات الطلابية بالجامعات بحسب اللائحة الإدارية للاتحادات الطلابية.



1- العمل على توفير أسباب الراحة والوسائل المعينة للطلاب داخل الجامعة وخارجها

2- وضع وتنظيم المشروعات والبرامج الطلابية التي تخدم أهداف الجامعة أو الكلية أو المعهد وتسهم بإيجابية فى بناء المجتمع وتطويره

3- العمل على إبراز القيم المجتمعية الهادفة والالتزام بالتقاليد الجامعية فى كافة الأنشطة

4- تشجيع إقامة الأسر الطلابية والجمعيات والنوادى المتخصصة لتنمية المهارات ودعم الابتكارات والابداعات الطلابية دون تمييز بسبب فئوى أو دينى أو عقدى أو حزبى أو لأى سبب آخر.

5- تدعيم العلاقات مع الاتحادات لطلابية داخل الوطن وخارجه وكافة الجهات الخدمية للمجتمع الجامعى طبقا للإجراءات القانونية المقررة.

6- تيسير ممارسة الطلاب التعبير عن آرائهم بحرية تجاه القضايا المختلفة.

7- تحفير الطلاب لممارسة الأنشطة الطلابية.

8- تنظيم كافة الأنشطة الطلابية وتشجيع المتميزين من الطلاب.

9- متابعة شكازى وتظلمات الطلاب والعمل على حلها.

10- دعم شخصية الطالب بما يكنه من القدرة على التفكير الحر الناضج.







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