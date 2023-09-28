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عروض على السلع الغذائية بمعرض أهلا مدارس فى فيصل.. الأرز المحلى بـ22 جنيهًا

9/28/2023 11:27:21 PM
(MENAFN- Youm7) فتح معرض "أهلا مدارس " بمنطقة أرض المطاحن بشارع الملك فيصل بمحافظة الجيزة أبوابه أمام المواطنين، لشراء احتياجاتهم من المستلزمات المدرسية والسلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق، على أن يستمر حتى 14 أكتوبر المقبل.



يوفر المعرض والذي يقام على مساحة 2000م2 بمشاركة 60 عارضاً، العديد من المعروضات مثل الحقائب المدرسية، والأدوات الدراسية، والكتب الخارجية، والملابس، والأحذية، ومنتجات غذائية متنوعة، بهدف تلبية كافة الاحتياجات وإرضاء جميع الأذواق.



ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية أسعار أبرز السلع الغذائية التي يطرحها المعرض بتخفيضات تصل لـ30%.



-سكر معبأ 1 كجم حر بـ20 جنيها بدلا من 28 جنيها.

-أرز هندي 1 كجم حر بـ20 جنيها بدلا من 25 جنيها.

-زيت خليط 800 مل حر بـ40 جنيها بدلا من 48.5 جنيه.

-أرز مصري 1 كجم بـ22 جنيها بدلا من 26 جنيها.

-شاي 250جم بـ44 جنيها بدلا من 47.5 جنيه.

-دقيق 1 كجم بـ18 جنيها بدلا من 20 جنيها.

-سمنة 650جم بـ42 جنيها بدلا من 45 جنيها.

-سمنة 700جم بـ48 جنيها بدلا من 52 جنيها.

-سمنة 1.5 كجم بـ97.5 جنيه بدلا من 102 جنيه.

-زيت ذرة 800 مل بـ70 جنيها بدلا من 72.5 جنيه.

-زيت عباد 800 مل بـ59 جنيها بدلا من 62.5 جنيه.

-زيت عباد 1600مل بـ114 جنيها بدلا من 120 جنيها.

-طحينة 250جم بـ35.5 جنيه بدلا من 38 جنيها.

-حلاوة 275جم بـ35 جنيها بدلا من 38 جنيها.



يُذكر أن محافظة الجيزة تشهد إقامة 5 معارض رئيسية لـ"أهلا مدارس" في مناطق ذات كثافات سكانية مرتفعة هى فيصل، والطالبية والعمرانية، والبدرشين، و6 أكتوبر، وإمبابة، وذلك خلال الفترة من 17/9/2023 وحتى 14/10/2023.



وتنظم معارض "أهلا مدارس" فى المحافظة بالأماكن الآتية: شارع فيصل أرض المطاحن بجوار البنك الأهلى، وحى شمال إمبابة أرض المطار، ومدينة البدرشين شارع بورسعيد، والعمرانية/ الطالبية نهاية شارع مستشفى الصدر.







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