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رئيس جامعة حلوان: إتاحة المقررات الدراسية إلكترونيًا على منصة الجامعة

9/28/2023 11:27:21 PM
(MENAFN- Youm7) أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، أن المقررات الدراسية بكليات جامعة حلوان أصبحت إلكترونية ضمن خطة الجامعة، حيث يتمكن الطالب من الدخول على المنصة الخاصة بالجامعة من خلال الكود الخاصة به للاطلاع على الكتب والمقررات الدراسية.
وأشار رئيس جامعة حلوان ، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى اهتمام الجامعة بالطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة، إذ تم تعيين مستشار لرئيس الجامعة لذوى الاحتياجات الخاصة، وإعداد مجموعة من البرامج والأنشطة الطلابية الخاصة بهذه الفئة وتنظيم مسابقات طلابية، فضلا عن تجهيز مكتبة لفاقدى البصر بطريقة "برايل" ومراعاة احتياجاتهم فى الهوية الجديدة للجامعة بحيث تخصيص ممرات وتمهيد الطرق لتيسير وتسهيل عملية انتقالهم داخل الحرم الجامعى.
وأكد الدكتور السيد قنديل، الانتهاء من تجهيز المبانى بالمدن الجامعية وإعدادات غرف إقامة الطلاب، وأصبحت مجهزة على أعلى مستوى، من حيث الإقامة والتعقيم والنظافة، وكذا تحديد الطاقة الاستيعابية بالغرف للطلاب، فضلا عن وضع خطة للأنشطة الطلابية والخدمات لطلاب المدن الجامعية.

يُذكر أن الدكتور السيد قنديل أكد الانتهاء من جميع أعمال الصيانة وعمليات التطوير لجميع منشآت الجامعة من مبان ومدرجات وقاعات ومعامل وملاعب وصالات رياضية، وكذلك تحديث البنية التحتية، للجامعة وكلياتها، مشيرا إلى أن الجامعة عملت خلال الفترة الماضية على تطوير كافة المنشآت والطرق الداخلية بالحرم الجامعي لتوفير سبل الراحة والسلامة للطلاب.



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