رئيس جامعة حلوان: إتاحة المقررات الدراسية إلكترونيًا على منصة الجامعة

يُذكر أن الدكتور السيد قنديل أكد الانتهاء من جميع أعمال الصيانة وعمليات التطوير لجميع منشآت الجامعة من مبان ومدرجات وقاعات ومعامل وملاعب وصالات رياضية، وكذلك تحديث البنية التحتية، للجامعة وكلياتها، مشيرا إلى أن الجامعة عملت خلال الفترة الماضية على تطوير كافة المنشآت والطرق الداخلية بالحرم الجامعي لتوفير سبل الراحة والسلامة للطلاب.

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