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مباحثات ثنائية بين الهند والولايات المتحدة على مستوى وزراء الخارجية

9/28/2023 11:27:18 PM
(MENAFN- Youm7) عقد وزير الشئون الخارجية الهندى "إس . جايشانكار"، الخميس، جلسة مباحثات ثنائية مع نظيره الأمريكى أنتونى بلينكن، بمقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن، وأعرب الوزيران عن أملهما في أن تؤدي هذه المحادثات إلى نتائج إيجابية .

وقال وزير الخارجية الأمريكي -في تصريحات صحفية- إنه تم إجراء مباحثات طيبة جداً، وإنه يتطلع للأمام بالنسبة لنتائج هذه المباحثات، لافتا إلى أن الجانبين كانا قد أجريا مباحثات طيبة للغاية خلال الأسابيع القليلة الماضية خلال اجتماعات مجموعة العشرين وفي نيويورك والجمعية العامة للأمم المتحدة، وأنه مازال يتطلع للأمام.

من جانبه، أعاد وزير الشئون الخارجية الهندي إلى الأذهان الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى للولايات المتحدة خلال شهر يونيو الماضي، وقال إنه يتطلع لزيارة بلينكن لنيودلهي لحضور "حوار 2+ 2".

وكان قد تم إجراء الجولة الرابعة من هذا الحوار بين الهند والولايات المتحدة في واشنطن خلال شهر أبريل من العام الماضي، حيث قام جايشانكار ووزير الدفاع الهندي راجناث سينج بتمثيل الجانب الهندي، بينما قام بلينكن ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بتمثيل الجانب الأمريكي.

وأعرب وزير الشئون الخارجية الهندي عن شكر بلاده للولايات المتحدة على كافة أشكال الدعم التي قدمتها لها خلال قمة مجموعة العشرين.



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