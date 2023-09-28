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بوتين وقديروف يناقشان العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا

9/28/2023 11:27:18 PM
(MENAFN- Youm7) أكد الرئيس الشيشاني رمضان قديروف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يدعم فكرة تشييد مسجد في جنوب بوتوفو قرب العاصمة الروسية موسكو.

جاء ذلك خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" - الخميس.

وخلال اللقاء ناقش الجانبان العديد من القضايا وعلى رأسها العملية العسكرية الروسية في أوكرانية ومشاركة المقاتلين الشيشانيين في تلك العملية، فضلا عن الأوضاع الاجتماعية في جمهورية الشيشان.



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