بوتين وقديروف يناقشان العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا

(MENAFN
- Youm7) أكد الرئيس الشيشاني رمضان قديروف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يدعم فكرة تشييد مسجد في جنوب بوتوفو قرب العاصمة الروسية موسكو.
جاء ذلك خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" - الخميس.
وخلال اللقاء ناقش الجانبان العديد من القضايا وعلى رأسها العملية العسكرية الروسية في أوكرانية ومشاركة المقاتلين الشيشانيين في تلك العملية، فضلا عن الأوضاع الاجتماعية في جمهورية الشيشان.
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