الخارجية الصينية: إجراء حوار مالى رفيع المستوى مع ألمانيا أول أكتوبر

(MENAFN
- Youm7) أعلنت وزارة الخارجية الصينية، الخميس، أنه سيتم إجراء حوار مالى رفيع المستوى بين الصين وألمانيا في أول شهر أكتوبر المقبل.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج -في صريح أدلت به اليوم، وتم نشره على موقع الوزارة بشبكة الإنترنت- إن هذا الحوار هو الثالث من نوعه، وسيتم إجراؤه في ألمانيا.
وأشارت المتحدثة باسم الوزارة إلى أن عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، هى لايفينج، نائب رئيس الوزراء بمجلس الدولة سيرأس الجانب الصيني في هذا الحوار، وأنه سيشارك في رئاسة الحوار مع وزير المالية الألماني كريستيان ليندنير، الذي سيرأس الجانب الألماني في الحوار.
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