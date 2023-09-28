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الخارجية الصينية: إجراء حوار مالى رفيع المستوى مع ألمانيا أول أكتوبر

9/28/2023 11:27:18 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت وزارة الخارجية الصينية، الخميس، أنه سيتم إجراء حوار مالى رفيع المستوى بين الصين وألمانيا في أول شهر أكتوبر المقبل.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج -في صريح أدلت به اليوم، وتم نشره على موقع الوزارة بشبكة الإنترنت- إن هذا الحوار هو الثالث من نوعه، وسيتم إجراؤه في ألمانيا.

وأشارت المتحدثة باسم الوزارة إلى أن عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، هى لايفينج، نائب رئيس الوزراء بمجلس الدولة سيرأس الجانب الصيني في هذا الحوار، وأنه سيشارك في رئاسة الحوار مع وزير المالية الألماني كريستيان ليندنير، الذي سيرأس الجانب الألماني في الحوار.



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