الهند: علاقاتنا الثقافية والشعبية مع روسيا وثيقة

MENAFN - Youm7) أكدت وزيرة الدولة للشئون الخارجية الهندية ميناكاشى ليخى، الخميس ارتباط الهند وروسيا بعلاقات ثقافية وشعبية وثيقة.

جاء ذلك في صريحات صحفية أدلت بها الوزيرة الهندية عقب حضورها حفلا موسيقيا نظمته السفارة الروسية فى نيودلهى وشاركت فيه فرقة موسيقية من مدينة سان بطرسبرج إحدى أكبر المدن الروسية.



وأعربت الوزيرة الهندية عن إعجابها بأداء الفرقة الموسيقية ، وقالت " إننا نرتبط بعلاقات ثقافية وشعبية وثيقة منذ فترة طويلة ترجع إلى ما قبل استقلال الهند، وأن الشىء المشترك بين روسيا والهند هو استمرار تماسك علاقاتهما على الرغم من كافة التحديات التى واجهت البلدين ".

وأضافت قائلة، إن الثقافة تساعد على تسهيل التعامل والتفاهم بصورة أفضل بين الشعوب ، وقد أثبت التاريخ تماسك العلاقات بين البلدين ، وأن نمو العلاقات الشعبية بكثافة وثراء عمليات التبادل الثقافي يعتبرا من أقوى دعائم العلاقات الهندية الروسية.



ومن جانبه، قال حاكم مدينة سان بطرسبرج فلاديمير كنيجينين، إن "الهند تعتبر شريكًا اقتصاديًا رئيسيًا بالنسبة لنا، ونحن نريد دعم العلاقات الاقتصادية والثقافية القائمة، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات فى مجالات السياحة والبحوث"، مشيرا إلى أن الإيرادات التجارية بين سان بطرسبرج والهند تضاعفت خلال العام الماضي وأن حركة التبادل التجاري تتنامى بأرقام قياسية، وأن نسبة النمو بلغت 92%.



