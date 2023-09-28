البنتاجون: روسيا والصين هما التهديدان الرئيسيان فى مجال الأسلحة النووية

MENAFN - Youm7) أشارت وزارة الدفاع الأمريكية في استراتيجيتها لمكافحة أسلحة الدمار الشامل إلى زيادة خطر استخدام الأسلحة النووية، موضحة أن "روسيا والصين تشكلان التحديين الرئيسيين في هذا المجال".

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية في استراتيجيتها أن "روسيا والصين يشكلان التحديين الرئيسيين، والتهديدين الرئيسيين في مجال

الأسلحة النووية".

وأضافت أن "أسلحة الدمار الشامل تشمل الأسلحة الكيميائية أو البيولوجية أو الإشعاعية أو النووية، التي يؤدي استخدامها إلى دمار واسع النطاق وعدد كبير من الضحايا".

كما أشارت إلى أن "خطر مواجهة الولايات المتحدة أو حلفائها مواجهة مسلحة باستخدام الأسلحة الكيميائية أو البيولوجية أو النووية يتزايد منذ عام 2014".

وأوضحت وزارة الدفاع الأمريكية في استراتيجيتها: "بينما تمثل

الصين

وروسيا

التحديين الرئيسيين في مجال

أسلحة الدمار الشامل، فإن

كوريا الشمالية، وإيران تظلان تشكلان تهديدات إقليمية مستمرة يجب معالجتها أيضا".

وكانت دعت روسيا الحكومة الأمريكية، في وقت سابق، لإعادة النظر في موقفها واتخاذ خطوات عاجلة

للمصادقة على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.

هذا وقال نائب ممثل روسيا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، أندريه بيلوأوسوف، في وقت سابق، إن انخراط الولايات المتحدة في صيانة موقع التجارب النووية في نيفادا، يظهر أنها

لا تنوي التوقف عن اختبار القنابل النووية، بالرغم من التصويت بالإجماع على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بهذا الصدد.